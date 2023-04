17 apr 2023 19:09

MA CHI SE NE FOTTE DEL MET! – IL COSTO DEL BIGLIETTO ALL’EVENTO DI BENEFICENZA STA ARRIVANDO A UN PREZZO PROIBITIVO E PERSINO I RICCASTRI SI SONO ROTTI LE PALLE DI SGANCIARE CIFRE IRRAGIONEVOLI PER UNA SERATA: DAI 30MILA DOLLARI SI È ARRIVATI AI 50MILA DI QUEST’ANNO E IN MOLTI HANNO DECISO DI DISERTARE L’EVENTO – UN SEGNO DI DEBOLEZZA DI ANNA WINTOUR A CUI MAI, IN PASSATO, NESSUNO AVREBBE OSATO DIRE DI NO PER NON FINIRE SUL LIBRO NERO…