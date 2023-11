14 nov 2023 19:57

MA CI CREDETE CHE IN ITALIA CI SONO 700MILA FAMIGLIE CHE NON HANNO IN CASA LA TV? SECONDO IL RAPPORTO AUDITEL-CENSIS, 1 MILIONE E 400.000 PERSONE DICONO DI NON AVERNE UNO E NON HANNO ALCUNA INTENZIONE DI COMPRARLO – E SE IL 2023 SI CONFERMA L’ANNO DEL SORPASSO DELLE SMART TV SU QUELLE TRADIZIONALI, OLTRE 8 MILIONI DI PERSONE NON HANNO DISPOSITIVI COMPATIBILI CON IL PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE - DUE MILIONI FAMIGLIE NON HANNO COLLEGAMENTO INTERNET A CASA MENTRE GLI SMARTPHONE HANNO RAGGIUNTO QUOTA…