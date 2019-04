COME SI DICE ''WALK OF SHAME'' A CASA SALVINI? I FOTOGRAFI DI ''CHI'' BECCANO FRANCESCA VERDINI CHE LASCIA L'APPARTAMENTO DEL MINISTRO LA MATTINA DOPO LA FATIDICA USCITA PER VEDERE ''DUMBO''. LEI, COME NELLE COMMEDIE AMERICANE, SGATTAIOLA VIA INDOSSANDO GLI ABITI DI LUI (PERSINO LE SCARPE!). SOLO CHE NEL CASO DI SALVINI L'ARMADIO NON È PIENO DI CAMICIE BROOKS BROTHERS MA DIVISE DELLA POLIZIA. VEDERE LE FOTO PER CREDERE