Andrea Giacobino per "www.iltempo.it"

Belen Maria Rodriguez ha un motivo in più, oltre al nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, per essere contenta. I suoi business, infatti, vanno un po’ meglio. Il terzo bilancio della Icona Production e di cui la showgirl argentina ha il 50%, ha chiuso infatti il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro raddoppiati dai 530mila euro dell’esercizio precedente e un utile in progresso da 53mila a 76mila euro.

La società, di cui l’altro 50% è di Antonia Achille, storica assistente di Belen, si occupa di servizi «di agenzia di modelli/e, attori e attrici» e «acquisizione e la cessione a terzi di diritti di sfruttamento di nomi e immagini di personaggi appartenenti al mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo».

L’utile del 2019 è stato portato a nuovo così come quello di 195mila euro fatto segnare a settembre dello scorso anno da The Family Factory. Di questa società la Rodriguez possiede l’80% mentre il restante 20% è della sorella Cecilia. La società, il cui bilancio mostra ricavi per 1,1 milioni, ha venduto lo scorso anno il 49% di Cotril Salons, ambizioso progetto di costruzione di una catena di saloni di hairstyling in affiliazione e franchising.

A comprare sborsando 528mila euro è stata la Cotril di Marco Artesani (che già possedeva il restante 51%), affermato imprenditore della cosmesi tricologica e di cui Belen è stata testimonial che guida un gruppo con ricavi per oltre 19 milioni.

