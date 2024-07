9 lug 2024 09:47

MA COME LI COSTRUISCONO 'STI BOEING? - UN AEREO DI LINEA DELLA COMPAGNIA AMERICANA HA PERSO UNO PNEUMATICO DURANTE IL DECOLLO DALL'AEROPORTO DI LOS ANGELES - IL VELIVOLO, UN BOEING 757-200 CHE AVEVA A BORDO 174 PASSEGGERI E 7 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO, È ATTERRATO SENZA DANNI NONOSTANTE IL GUASTO - ANCHE I MODELLI 737 FINISCONO NEL MIRINO DELLE AUTORITÀ AMERICANE PER IL TIMORE CHE LE MASCHERE DI OSSIGENO POSSANO NON FUNZIONARE IN CASO DI EMERGENZA...