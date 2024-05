16 mag 2024 12:18

MA COME STA BOLSONARO? L’EX PRESIDENTE BRASILIANO È RICOVERATO DA QUASI DUE SETTIMANE ALL’OSPEDALE VILA NOVA STAR DI SAN PAOLO PER UN’INFEZIONE ALLA PELLE DI UNA GAMBA E PER UN’OSTRUZIONE INTESTINALE: SI TRATTA DEL RICOVERO PIÙ LUNGO DAL 2019 DOPO I NUMEROSI INTERVENTI A CUI È STATO SOTTOPOSTO PER LA COLTELLATA RICEVUTA NEL 2018 DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE - VIDEO