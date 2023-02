MA COME STA FEDEZ? – DOPO LO SCAZZO CON SUA MOGLIE CHIARA FERRAGNI A SANREMO, IL RAPPER È APPARSO TESO COME UNA CORDA DI VIOLINO, NEI VIDEO CHE POSTA FA FATICA A PARLARE, SI IMPAPPINA E SI SCUSA PER LA SUA BALBUZIE (“È UN PROBLEMA CHE HO DA UN PO’ DI TEMPO”) – L’ANALISI DI UNO PSICOLOGO: “MI SEMBRA ABBASTANZA TESO E POTREBBE ENTRARCI ANCHE IL MOMENTO CON LA FERRAGNI, MA CREDO CHE LA QUESTIONE SIA..."

Estratto dell'articolo di Riccardo Canaletti per www.mowmag.com

La maretta che sembrava coinvolgere i Ferragnez sembra si stia rivelando una vera e propria tempesta. Le notizie sono sempre di più e le indiscrezioni sembrano suggerire che la crisi iniziata dopo Sanremo si sia ingigantita. Sui social Chiara Ferragni avrebbe completamente “eliminato” il suo compagno, Fedez, che non appare più nelle sue storie e nelle sue foto.

Allo stesso tempo, delle fonti vicine alla coppia parlano dei tentativi falliti del rapper di trovare “asilo” a casa di amici dopo essere stato cacciato dal letto matrimoniale, ma nessuno vorrebbe immischiarsi nella querelle. […]

Nel video si vede Fedez, decisamente provato, che balbetta durante un’intervista. No, non si è semplicemente intrecciato parlando, è una balbuzie che si ripete nel corso del suo intervento ed è evidente anche in altri video postati dallo stesso cantante.

Proprio lui, infatti, pubblica stamattina tre stories per mettere a tacere delle polemiche di questi giorni contro di lui, come nel caso dell’accusa da parte di Selvaggia Lucarelli di fare beneficienza per Carlo De Benedetti: «Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione credo che oggi abbia superato un limite, ti ha fatto fare un gande passo falso».

In un video di pochi secondi Fedez si scusa per la balbuzie: «Vi chiedo scusa per la balbuzie, è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo a formulare una frase». Basandosi esclusivamente sui video non è possibile azzardare nessuna diagnosi, tuttavia abbiamo chiesto allo psicologo Matteo Merigo di darci un suo parere per aiutarci a inquadrare la situazione.

«Credo che stia vivendo un momento difficile un po’ per tante cose e questo può procurare la balbuzie. Balbuzie che deriva, in questa situazione, da un’ansia molto forte». I motivi potrebbero essere dunque molteplici: la storia della risatina per la questione Emanuela Orlandi, la crisi con Chiara Ferragni, il passo falso con la risposta a Mario Giordano, in cui il presentatore viene attaccato per la sua voce:

«È al centro dell’occhio del ciclone, sembra che il mondo in qualche forma stia cercando di distruggerlo. Quando si arriva a certe situazioni, magari dovute anche a dei suoi eccessi, per carità, ecco che si presenta la balbuzie. Mi sembra abbastanza teso e potrebbe entrarci anche il momento con la Ferragni, ma credo che la questione sia più generale. Mi baso ovviamente sulle storie che girano e i suoi video, ma non è un mio paziente».

Fedez ha già parlato di alcune sue fragilità sul web ma in quest’occasione si è esposto in modo particolare: “Sicuramente il periodo che sta vivendo è di stress. Ma vorrei vedere chiunque, messo come lui in una gogna mediatica a 360 gradi, come potrebbe vivere questa situazione. Ma credo che stia già affrontando un percorso terapeutico.” Anche le voci sulla sua omosessualità potrebbero avere avuto un ruolo: «Capisci come ci si possa sentire sotto pressione e come questo possa provocare nelle persone una trasformazione somatica. In questo caso la balbuzie».

