MA COME TI VESTI? GOLDEN GLOBE EDITION! – RED CARPET CASTIGATO: L'UNICO LIEVE SOBBALZO LO REGALA FLORENCE PUGH CHE INDOSSA UNO SPLENDIDO ABITO DI VALENTINO E METTE IN MOSTRA I CAPEZZOLI SOTTO IL TULLE ROSSO – HEIDI KLUM SGUAINA UNA COSCIA, MA SE VOLETE VEDERLA NUDA FATE PRIMA A SPIPPOLARE SUI SOCIAL - MARGOT ROBBIE IN PERFETTO STILE BARBIE, EMMA STONE IN TINTA CON UNA DEPRIMENTE TAPPEZZERIA, BILLIE EILISH IN UN SACCO DI MONNEZZA - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessandra D'Acunto per www.repubblica.it

jennifer lopez in nicole felicia couture

I Golden Globe sono il primo evento scintillante dell'anno. I premi conferiti per ottanta edizioni dall'Hollywood Foreign Press Association (sciolta nel 2023 in seguito a una serie di scandali e polemiche sulla scarsa inclusività) hanno passato il testimone alla Golden Globe Foundation e si sono svolti la sera del 7 gennaio dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. […] Scopriamo gli outfit o i dettagli di stile nella nostra lista di "promossi e bocciati".

Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Nessuno dei due è tornato a casa con un trofeo, ma Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono vincitori simbolici della serata in qualità di nuova coppia amatissima, finalmente venuta allo scoperto con ufficialità. Si sono addirittura lascianti fotografare mentre si scambiavano teneri baci. […] Abito vintage con ricami e trasparenze per lei, firmato Hanae Mori, in matching outfit con il fidanzato, in completo paillettato Céline. La giacca è indossata a pelle in onore alla tendenza unisex adottata da Chalamet.

jennifer aniston in dolce & gabbana

Voto: promossi

Taylor Swift

[…] abito lungo di paillettes verdi, firmato Gucci, e décolletées Louboutin splendeva come sempre anche da sola.

Voto: promossa

Jennifer Lopez

Armonia. È la prima parola che esprime il look di JLo, dove tutto è coordinato e nulla lasciato al caso: l'acconciatura a onde vaporose, ritoccate sul red carpet dall'hairstylist Chris Appleton, riprende i maxi boccioli che adornano la creazione rosa confetto indossata dalla star, un abito su misura Nicole+Felicia Couture. Il particolare: le maniche con petali sono una stola removibile, come si è notato quando Jennifer Lopez se l'è sfilata, prendendo posto a tavola. Al suo fianco, durante tutta cerimonia dei Golden Globe, c'era l'inseparabile marito Ben Affleck.

Voto: promossi

margot robbie in armani prive

Margot Robbie

Il film di Greta Gerwig Barbie si è aggiudicato meno premi del previsto ai Golden Globe. Ma Margot Robbie, sua protagonista, dopo un anno di favolosi look intitolati alla bambola più famosa e amata, non poteva interpretare il suo iconico personaggio senza un abito, per l'appunto, rosa Barbie. Si tratta di una creazione custom Armani Privé, con tanto di boa di tulle.

Voto: promossa

Elle Fanning

[…] Fanning rischia di non discostarsi da uno dei suoi personaggi più famosi, la principessa Aurora, insidiata da Angelina Jolie in Maleficent.

Voto: bocciata

Selena Gomez

timothee chalamet in celine

La cantante e attrice idolo della Gen Z fa parte delle dive che hanno scelto di farsi notare ai Golden Globe indossando il rosso. Per Selena Gomez si tratta in realtà di un'opzione rodata con successo e l'alta sartoria di Armani Privé ha saputo confezionarle su misura l'abito che meglio la rappresentasse. Una creazione ricca di dettagli complessi, dai fiori e gli intrecci sul décolleté alla gonna scultura, fino all'effetto liquido del tessuto. Tanti gioielli Bulgari: tra le dita, sui polsi, sui lobi. Scarpe Louboutin. Un look ideato da una delle stylist più acclamate, Erin Walsh.

Voto: promossa

taylor swift in gucci

Dua Lipa

[…] Dua Lipa ha portato sul red carpet di Beverly Hills il surrealismo firmato Schiaparelli. […]

Voto: promossa

[…]

Helen Mirren

L'incarnazione dell'aging più ironico e vincente che si possa immaginare. 78 anni, Helen Mirren ha partecipato ai Golden Globes con le sfumature del lilla, in un abito con stola incorporata e accessori ton sur ton. Un look firmato Dolce&Gabbana.

Voto: promossa

Meryl Streep

Cominciamo a intuire che le paillettes e il nero sono stati un trend sul tappeto rosso, portato con eccellenza da Meryl Streep. In un look che celebra la bellezza dei suoi incredibili 74 anni, l'iconica Miranda Priestly di Il diavolo veste Prada ha sfoggiato un outfit concepito su misura per lei da Pierpaolo Piccioli, stilista di Valentino.

meryl streep in valentino

Voto: promossa

Heidi Klum

Senza dubbio maestosa. Non potrebbe essere altrimenti per Heidi Klum: piega boccolosa, gonna con abbondanti drappeggi (abito Sophie Couture) e scarpe Christian Louboutin, ça va sans dire in caso di rosso. Un look un po' ridondante che, forse, sarebbe stato più adatto ad una candidata alle statuette e non ad una "semplice" invitata.

Voto: bocciata

Jennifer Lawrence

L'attrice di Hunger Games è da qualche mese al centro di un'apprezzata opera di restyling. Lo si nota fin da subito anche ai Golden Globe dal particolare dei capelli, più lunghi che mai. Jennifer Lawrence, ambasciatrice Dior, ha indossato anche in quest'occasione una creazione di Maria Grazia Chiuri, un abito in velluto blu navy. Semplice e impeccabile.

Voto: promossa

selena gomez in armani prive

Billie Eilish

La cantante californiana a soli 22 anni è già una star, tra l'altro vincitrice ai Golden Globe per la colonna sonora di Barbie. A spingere la notorietà e il personaggio di Billie Eilish contribuisce fin dagli esordi il suo stile decisamente anticonvenzionale e così attrattivo per la Generazione Z. Il suo outfit Willy Chavarria, con gioielli Anita Ko, tra volumi over, collo alla Peter Pan, calzettoni in vista, mary jane e capelli bicolor ci sembra stavolta un po' too much.

Voto: bocciata

[…]

Florence Pugh

Irresistibile il tocco punk di Florence Pugh, che veste ancora una volta Valentino nel suo fortunato sodalizio (e amicizia) con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Il look in rosso è in questo caso ispirato alla collezione Fall 2024 ma disegnato espressamente per l'attrice dal creativo. I capelli dal ciuffo ribelle e i piercing creano un contrasto molto cool con l'abito da sera.

Voto: promossa

sarah rafferty in lanvin

Emma Stone

La pluripremiata interprete di La La Land torna a casa con ancora un riconoscimento, stavolta come Miglior attrice in un musical o commedia in Poor Things. Emma Stone ha ritirato la statuetta in Louis Vuitton, griffe di cui è volto. L'abito intarsiato di motivi floreali, con profondo spacco al centro, è eccezionale ma ci piacerebbe che la sempre timida Emma osasse ancor di più, proprio come fa sul set.

Voto: bocciatura di incoraggiamento

Rosamund Pike

Quello dell'attrice Rosamund Pike- vista, tra le varie pellicole, al fianco di Jacob Elordi nello "scandaloso" Saltburn- è un incanto di pizzo firmato Dior. Una creazione vintage, proveniente dalla collezione Haute Couture per l'autunno inverno 2019. Sulle maniche e sul décolleté crea un effetto tatuaggio. Il dettaglio irresistibile è rétro, la veletta.

rosamund pike in dior haute couture

Voto: promossa

Julianne Moore

Sessantatré anni compiuti a dicembre, la sempre raffinata Julianne Moore stupisce con un abito bustier rosso in lana compatta firmato Bottega Veneta. I dettagli che piacciono: lo scollo "appuntito" ai lati e le tasche nell'ampia gonna, così da infilarci le mani e dare un tocco casual al portamento.

reese witherspoon in monique lhuillier elle fanning in vintage balmain elizabeth debicki in dior haute couture hailee steinfeld in prada amanda seyfried in armani prive heidi klum in sophie couture

Voto: promossa

carey mulligan in schiaparelli dua lipa in schiaparelli billie eilish in willy chavarria brie larson in prada ben affleck jennifer lopez golden globe 2024 selena gomez taylor swift golden globe 2024 taylor swift golden globes 2024. 1 lily gladstone leonardo dicaprio golden globe 2024. matthew macfadyen, sarah snook, and kieren culkin golden globe 2024 florence pugh golden globe 2024 margot robbie ai golden globe 2024 . emma stone golden globe 2024 margot robbie golden globe 2024 margot robbie ai golden globe 2024 . emily blunt golden globe 2024 julia garner golden globe 2024 yorgos lanthimos golden globe 2024 emma stone golden globe 2024 2 ben aflleck jennifer lopez golden globe 2024 jennifer lopez golden globe 2024 greta gerwig margot robbie golden globe 2024 taylor swift golden globes 2024. 4 taylor swift golden globes 2024. 2 taylor swift golden globes 2024. 3 robert downey jr meryl streep golden globe 2024 jennifer lawrence jennifer aniston reese whiterspoon golden globe 2024 timothee chalamet kylie jenner golden globe 2024 mark ruffalo emma stone golden globe 2024 elizabeth olsen in vivienne westwood couture emily blunt in alexander mcqueen emma stone in louis vuitton gillian anderson in gabriela hearst florence pugh in valentino michelle yeoh in bottega veneta julianne moore in bottega veneta julia garner in gucci helen mirren in dolce & gabbana jennifer lawrence in dior pom klementieff in dolce & gabbana