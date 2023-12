MA COME TI VESTI? E MENO MALE CHE È LA BRITISH FASHION AWARDS 2023: TRA LOOK OSCENI E TROVATE O-SCEME, SI SALVANO SOLO LE STAR CHE VESTONO LA MODA ITALIANA – MERAVIGLIOSA GWYNETH PALTROW IN ROSSO VALENTINO MENTRE ANNE HATHAWAY SFOGGIA UN “ABITO SPAGHETTI” – LILA MOSS IMITA LA SORELLA KATE E INDOSSA UN VESTITO TRASPARENTE, SAM SMITH CON LE CALZE E LE GAMBE PELOSE, RITA ORA SI FA LECCARE GLI SPUNTONI ATTACCATI SULLA SCHIENA E SCENDE IN PASSARELLA CON UN ABITO DI PRIMARK… - VIDEO

Anche quest'anno British Fashion Awards 2023 alla Royal Albert Hall portano a compimento la missione di «amplificare i leader del cambiamento, celebrare l’eccellenza nella creatività e supportare la prossima generazione di talenti creativi» e lo fanno, ovviamente, con una serata all'insegna del glamour.

Davanti a oltre 3.000 ospiti, l'evento è da sempre un'occasione per celebrare alcune delle personalità più influenti di un settore che impiega quasi 900.000 persone e contribuisce, con oltre 21 miliardi di sterline, all'economia del Regno Unito, senza contare che funge da raccolta fondi per il British Fashion Council, organizzazione no-profit che promuove l'industria della moda britannica a livello internazionale.

Ma chi ha ricevuto l'ambito premio britannico? Il più importante, quello di stilista dell'anno - nel 2022 assegnato a Pierpaolo Piccioli - va a Jonathan Anderson sia per il lavoro presso la sua etichetta, JW Anderson, sia per il suo ruolo di direttore creativo della casa di moda spagnola Loewe.

[…] Riconoscimento speciale a Charlotte Tilbury e Sarah Burton, ma c'è spazio anche a un pizzico d'Italia con Valentino Garavani insignito dell'Outstanding Achievement Award, ritirato da Giancarlo Giammetti.

Ma bando alle ciance e diamo uno sguardo ai favolosi look della serata a partire da quelli indossati da Gwyneth Paltrow e Anne Hathaway. Entrambe hanno omaggiato Valentino con un abito Haute Couture della maison italiana. Gwyneth nel tipico rosso della casa di moda, con un vestito proveniente dalla collezione Couture Autunno-Inverno 1965. Diverso invece è l'outfit dell'attrice de Il Diavolo Veste Prada con un abito bianco tutte frange che come spiega Giammetti, arrivato sul red carpet insieme all'attrice, trae ispirazione dagli spaghetti: «Ho sempre sognato di diventare pasta!» scherza Anne.

[…] Lila Moss con il suo lungo vestito trasparente in seta laminata metallizzata griffato Dojaka. Un look che non può non riportare alla mente l'abito sottoveste Liza Bruce sfoggiato da Kate nel 1993, che per i British Fashion Awards 2023 punta sul total black. D'altronde è difficile non farsi influenzare dagli outfit della supermodella.

Non mancano mise scintillanti come quella di Amal Clooney in Atelier Versace o anche quella di Alexa Chung che, con il suo abito firmato 16Arlington, abbaglia come non mai il tappeto rosso grazie alle sue 3.980 paillettes, tutte quante posizionate rigorosamente a mano […]

Ensemble scuri ce ne sono a bizzeffe, da quelli più classici come lo smoking nero di Andrew Garfield fino ad abiti impreziositi con dettagli che rendono unici i vari look, ad esempio la schiena piena di spine di Rita Ora in Primark, scelta low cost come quella di Suki Waterhouse con il suo abito in tulle H&M. […]

