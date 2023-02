MA COME TI VESTI? MENO MALE CHE CI SONO I RED CARPET AMERICANI A SPRIZZARE ULTRACAFONAL DA TUTTI I TANGA: AI GRAMMY JENNIFER LOPEZ ESAGERA, SGUAINA LA COSCIA E SI FA TEMPESTARE DI STRASS. MADONNA ADDOMESTICATA IN NERO – HARRY STYLES IN VERSIONE ARLECCHINO. BEYONCE SIRENA STRIZZATA IN ABITO ARGENTO – L’ELEGANZA DI ADELE, LA PERFEZIONE DI TAYLOR SWIFT. CAMILLA CABELLO NON RIESCE AD ATTIZZARE NONOSTANTE IL REGGISENO E IL MEGA SPACCO… - VIDEO

jennifer lopez

A Los Angeles c'era da aspettarsi una notte piena di sorprese e di emozioni. E così è stato. I Grammy 2023 hanno regalato tanto, tantissimo spettacolo sia sul palco della Crypto.com Arena sia sul red carpet dove le celeb non si sono risparmiate tra glamour, stravaganza e cambi d'abito.

Vincitrice assoluta della serata è risultata Beyoncé, che ora è ufficialmente l'artista che detiene il maggior numero di statuette di sempre arrivando a ben 32. E Queen B festeggia questo incredibile traguardo con un abito Gucci argento metallizzato con balze nelle tonalità dell'argento, con bustier in nuance nude a contrasto e, a completare, dei guanti lunghi neri. Il vero tocco da diva.

taylor swift in roberto cavalli

Per la serate Harry Styles ha sfoggiato il meglio di sé non con uno, non con due, ma con ben tre outfit diversi. Arriva con una colorata tuta EgonLab realizzata con 250.000 Swarovski in nove diversi colori, proponendo una scintillante versione di Arlecchino glamour. Poi, primo cambio, per esibirsi sfoggia un'altra luminosa tuta tempestata di paillettes - questa volta argentata - tutta frange.

E infine, mentre ritira il Grammy per l'Album of the Year, stringe il premio con un ensemble Gucci: giacca da smoking bianca e pantaloni kaki, ma senza rinunciare a brillare grazie un top di paillettes argentato. [...]

lucky daye shania twain in harris reed lourdes leon in area pharrell williams in ernest w. baker madonna maneskin in gucci megan fox in zuhair murad e machine gun kelly in dolce & gabbana miranda lambert in le thanh hoa paris hilton in celine queen latifah tiara thomas ..] " /> ryan hurd in giorgio armani..]

lizzo in dolce & gabbana lizzo grammy 2023 1 beyonce grammy 2023 lizzo in dolce & gabbana copia lizzo kim petras in victor costa vintage e sam smith in valentino kelsea ballerini in prabal gurung kacey musgraves in valentino julia michaels in azzi & osta jennifer lopez in gucci heidi klum in the blonds harry styles in gucci harry styles in egonlab x swarovsky harry styles 2 gayle in retrofete ella mai doja cat in atelier versace dj spinderella coco jones in zuhair murad charli d'amelio in carolina herrera cardi b in paco rabanne cardi b in gaurav gupta couture camila cabello in patbo brooklyn queen beyonce in gucci benny blanco anitta in atelier versace amber rose alex scott adele in louis vuitton MANESKIN AI GRAMMY 2023