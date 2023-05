MA COME TI VESTI? – ARIDATECE LE SMANDRAPPATE: SUL RED CARPET DI CANNES SFILA LA NOIA MISTA ALLA BANALITÀ – L’UNICO SUSSULTO LO REGALA ESHA GUPTA, L’EX MISS INDIA, CHE SI È PRESENTATA SMUTANDATA E CON UNO SPACCO INGUINALE CHE NON LASCIAVA NULLA ALL’IMMAGINAZIONE – ALESSANDRA AMBROSIO INCAPPUCCIATA REGALA UN BEL DÉCOLLETÉE – SIMONA TABASCO E L’ACCENNO DI ZINNETTA – CARYS ZETA JONES RUBA LA SCENA ALLA MADRE CATHERINE - VIDEO

1. FESTIVAL DI CANNES 2023, TUTTI I LOOK SUL RED CARPET DELLA CERIMONIA INAUGURALE. ED È SUBITO GUERRA DI STILE ALL'OMBRA DEL PRINCIPATO

Estratto dell'articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

esha gupta in nicolas jebran couture

Cerimonia di apertura all'insegna della grandeur francese (e tipicamente cannense) per la 76esima edizione del Festival di Cannes. A tagliare i nastri di partenza dell'evento più mondano della Costa Azzurra la madrina Chiara Mastroianni, che ha accolto la giuria di quest'edizione del Festival al Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals assieme al pubblico di star accorse a onorare la Palma d'Oro d'onore, Michael Douglas, e il cast del film Jeanne du Barry de Maïwenn, in primis Johnny Depp, con il quale l'evento prende ufficialmente il via.

Tra top model divine - da Naomi Campbell ad Alessandra Ambrosio - a star della settima arte di ieri - monumentale Catherine Deneuve, celestiale Helen Mirren - e di oggi - Elle Fanning, forse quella con l'outfit più azzeccato - a contendersi però la palma di più ammirata sono le due nemicheamiche del vicino Principato di Monaco: le cognate Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo. Fiori contro pizzi, ricami contro scolli, sguardo glaciale contro broncio appassionato: a chi il titolo di regina di stile della prima serata del Festival?

simona tabasco in lanvin 1

2. LA EX MISS SENZA MUTANDE SUL RED CARPET

Estratto dell'articolo da www.liberoquotidiano.it

Esha Gupta, ex Miss India, attrice famosissima di Bollywood con 14 milioni di followers su Instagram, si è presentata sul red carpet del Festival di Cannes con un abito color bianco scollatissimo e sgambatissimo che ha lasciato tutti di sasso.

L'attrice infatti aveva uno spacco inguinale talmente esagerato che mostrava persino i fianchi nudi e lasciava intuire che non indossasse degli slip. Inoltre il vestito era semitrasparente sul décolleté per mettere in mostra le sue generosissime forme.

victoria bonya in ziad nakad couture catherine zeta jones in elie saab couture chiara mastroianni carys zeta douglas in elie saab catherine deneuve in louis vuitton brie larson in chanel catherine zeta jones e la figlia carys zeta douglas 1 beatrice borromeo in dior baptiste giabiconi in dior by kim jones cindy bruna in act n 1 dimitri rassam e charlotte casiraghi in chanel aseel omran in christian dior eleen suliman in sara mrad araya hargate in jean paul gaultier fan bingbing in christopher bu alessandra ambrosio in elie saab 1 alessandra ambrosio in elie saab elvira jain elle fanning in alexander mcqueen farhana bodi in atelier zuhra emilia schule in gucci farnoush hamidian in georges hobeika frederique bel in yanina couture helen mirren in del core honayda serafi lady victoria hervey mona zaki in zuhair murad nina verdes naomi campbell in celine paola turani in paolo sebastian razane jammal in christian dior couture pauline pollman in chanel pom klementieff in versace romee strijd in alberta ferretti ruby o. fee e matthias schweighoefer simona tabasco in lanvin simona tabasco in lanvin 4 uma thurman in christian dior victoria silvstedt