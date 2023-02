27 feb 2023 18:01

MA COME TI VESTI? AI "SAG AWARDS" NON SI MOSTRANO COSCE E ZINNE, MA SI PUNTA SUL COLORE PER FARSI NOTARE: ZENDAYA IN UN VESTITO DI ROSE, EMILY BLUNT SFOGGIA LA SILHOUETTE IN ROSSO, JESSICA CHASTAIN SPLENDIDA IN FUCSIA, AMANDA SEYFREID MINIMAL IN VERDE BRILLANTE – JENNA ORTEGA OPTA PER IL TOTAL BLACK, SALE SUI TRAMPOLI E MOSTRA LO STACCO DI COSCIA – AUBREY PLAZA SBROCCA CON IL COLLEGA CHE LE FA NOTARE CHE LE STA USCENDO UNA ZINNA – IN QUOTA ITALIA SIMONA TABASCO, SABRINA IMPACCIATORE E… - VIDEO