MA COSA VI HA FATTO LA FAMIGLIA TRADIZIONALE? - NEGLI STATI UNITI PRENDE PIEDE IL “PLATONIC CO-PARENTING”, SIA TRA GLI ETERO CHE TRA GLI OMOSESSUALI - IN COSA CONSISTE? SI DIVENTA GENITORI E SI CRESCE UN FIGLIO INSIEME A UNA PERSONA CON CUI NON SI HANNO RAPPORTI DI NATURA SESSUALE O AFFETTIVA – IN ALCUNI CASI IL BAMBINO DIVIDE IL SUO TEMPO TRA I DUE GENITORI, IN ALTRI....

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

platonic co parenting 2

Si chiama "platonic co-parenting" ed è la nuova frontiera per chi vuole diventare genitore, senza formare una famiglia tradizionale. In altre parole persone adulte, etero o omosessuali, che mettono al mondo figli insieme, attraverso donatori, oppure si accordano per crescere in comune bambini già nati, vivendo nella stessa casa o in case diverse, senza avere relazioni di natura sessuale.

platonic co parenting 3

Per molti versi somiglia a quello che fanno già da tempo le coppie divorziate, senza però passare attraverso la fase del matrimonio, la separazione e il divorzio, con tutti i costi emotivi e materiali che questo comporta.[…]

Patti chiari...

platonic co parenting 6

In questi casi, come già avviene in quelli dei genitori divorziati, il bambino divide il suo tempo tra il padre e la madre, ma in alcune occasioni si vedono insieme, ad esempio per i compleanni o altre feste. Altri invece optano per vivere sotto lo stesso tetto, ma senza avere alcun rapporto fisico. […]

Il fenomeno si sta così diffondendo, da avere ormai servizi che lo favoriscono. Siti come Modamily o Pollentree ormai hanno migliaia di membri, uniti dallo stesso obiettivo, ossia diventare padri o madri senza formare famiglie tradizionali. Alcuni cercano solo i donatori o le donatrici per concepire, in certi casi conservando poi un rapporto di amicizia o condivisione delle responsabilità genitoriali.

platonic co parenting 7

Altri cercano altri genitori con cui crescere insieme i figli, oppure single che vogliono averne senza poi restare insieme. […]. Tutto è possibile in sostanza, a patto che si tratti di scelte libere, coscienti e condivise.