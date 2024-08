23 ago 2024 10:33

MA CUFFARO NON CE LO ERAVAMO LEVATO DALLE PALLE? – L’EX GOVERNATORE SICILIANO, CHE HA SCONTATO IN CARCERE 7 ANNI PER FAVOREGGIAMENTO ALLA MAFIA, VUOLE RIMETTERE IN PIEDI QUEL CHE RESTA DELL’AREA POST-DEMOCRISTIANA, DIVISA DA ANNI DI SCAZZI PER IL SIMBOLO DELLA DC – CUFFARO VORREBBE COINVOLGERE UN'ALLEGRA BRIGATA COMPOSTA DA LUPI, CESA E ROTONDI, CHE LANCIA UNA FRECCIATINA A “TOTÒ VASA VASA”: "IO NON HO MAI FATTO LA GUERRA A CUFFARO. È LUI CHE LA GUERRA LA FA E LA DISFA"