MA DAVVERO MEGHAN HA CERCATO SU GOOGLE CHI FOSSE HARRY? OVVIAMENTE È UNA STRONZATA! – NEL 2011 LA DUCHESSA DISCETTAVA SUL SUO BLOG SUL MATRIMONIO TRA WILLIAM E KATE, DIMOSTRANDO CHE SAPEVA BENE CHI FOSSERO I DUE E AVENDO UN’IDEA BEN PRECISA: “LE DONNE ADULTE SEMBRANO CONSERVARE QUESTA FANTASIA INFANTILE SULLE PRINCIPESSE” - NON SOLO: NEL DOCUMENTARIO NETFLIX C’È UN INDIZIO SUL FATTO CHE AVREBBE SCELTO IL MARITO GIÀ PRIMA DI CONOSCERLO… VIDEO

Nel 2014 Meghan Markle ha aperto un blog chiamato The Tig, dove pubblicava regolarmente articoli su temi di lifestyle e di attualità. Anche se ha chiuso il sito nell'aprile del 2017, sei mesi dopo che la sua relazione con il principe Harry era diventata pubblica, i post sono stati conservati nella Wayback Machine di Internet Archive e di tanto in tanto ne ricircolano alcune parti.

Il Daily Mail ha riportato in auge un post pubblicato nel 2014 che faceva riferimento al matrimonio del principe William con Kate Middleton nel 2011, citandolo come prova del fatto che Meghan non poteva dire la verità quando diceva di non sapere molto dei reali prima di incontrare il principe Harry.

[…] «Le donne adulte sembrano conservare questa fantasia infantile», ha scritto, «basta guardare lo sfarzo che circonda il matrimonio reale e gli infiniti dibattiti sulla principessa Kate».

[…] secondo il Mail, questo «suggerisce che non solo sapeva esattamente chi fossero i reali, ma che si era anche formata diverse opinioni molto forti sulla monarchia e sulle sue numerose tradizioni, anni prima di incontrare il suo futuro marito».

[…] È chiaro che Meghan sapeva chi fossero i reali più riconoscibili prima di incontrare suo marito, come si evince dal post sul blog e dal filmato, scoperto nella serie Netflix Harry & Meghan del 2022 , di un video della primavera 2016 in cui, alla richiesta di scegliere tra William e Harry, sceglie Harry.

Il problema è capire esattamente quanto sapeva prima di entrare. Per i tabloid britannici, il tropo è un'opportunità per accusare Meghan di essere disonesta in un modo tecnico e di bassa lega, ma riflette anche una più ampia disconnessione tra il modo in cui i britannici vedono la famiglia reale e il modo in cui la vede il resto del mondo. Per gli americani medi, l'idea che qualcuno possa non conoscere le complessità della tradizione reale o i nomi dei membri della famiglia allargata non è troppo stravagante.

