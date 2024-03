kate middleton in auto con william

1 - LA CONFESSIONE DI KATE “HO MANIPOLATO IO LO SCATTO DI FAMIGLIA” DUBBI SU UN’ALTRA FOTO

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Quel pasticciaccio brutto nella Royal Family: da “photo- op” a “photo-flop”. Perché questa è una delle controversie più pesanti e imbarazzanti della storia recente della Royal Family. E ha già conseguenze gravi, soprattutto sulla credibilità della famiglia reale e di tutta la monarchia britannica.

tutti i ritocchi nella foto di kate middleton

La foto di domenica scorsa della principessa Kate con i figli George, Charlotte e Louis, la prima dopo il delicato e misterioso intervento all’addome dello scorso gennaio, doveva fare il giro del mondo per rassicurare i britannici e i fan della “Ditta”.

Invece, è stato un clamoroso boomerang, dopo che ieri la principessa si è apparentemente assunta tutte le responsabilità, in un messaggio surreale per la sua esposizione in prima persona, in una Royal Family che in generale protegge ossessivamente i suoi componenti: «Come molti altri fotografi amatoriali, ogni tanto faccio degli esperimenti con l’editing delle immagini», ha rivelato la principessa in un post sul suo account ufficiale su X, «voglio porgere le mie scuse per la confusione che ha generato la nostra foto di famiglia condivisa ieri online. Spero che tutti voi abbiate avuto una bellissima Festa della Mamma», domenica 10 marzo. Firmato “C”: ossia Catherine.

Uno scatto, a sentire Kensington Palace, realizzato tra l’altro proprio dal marito principe ereditario William, con l’intenzione di spegnere speculazioni e complottismi di ogni genere online, tra cui l’hashtag #WhereIsKateMiddleton (“dov’è Kate Middleton”) che aveva impazzato nelle settimane scorse.

pa cancella la foto ritoccata di kate middleton

Perché non si vedevano foto di Kate da quasi tre mesi, a parte quella paparazzata dal sito di gossip americano Tmz pochi giorni prima, in cui si intravedeva la principessa del Galles in auto con la madre Carole a Windsor.

[…] da ieri la Royal Family e Kensington Palace hanno drammaticamente perso credibilità agli occhi di una fetta della popolazione, visto che questo clamoroso flop era nato con premesse radicalmente differenti, ossia sopire rumor e voci incontrollate sulla principessa. E a essere direttamente coinvolto è anche l’erede al trono William, trascinato in questa controversia suo malgrado, a causa di un maldestro tentativo di dare alla foto un’aura di spontaneità che ha finito per intaccare anche la sua attendibilità pubblica.

reuters cancella la foto ritoccata di kate middleton

Non è chiaro chi pagherà ora per questo disastro comunicativo […] 5Nel pomeriggio di ieri, poi, Kensington Palace ha provato a riabilitarsi pubblicando una foto - stavolta apparentemente senza modifiche - di Kate in macchina con William, almeno per rassicurare sulla salute della principessa. […]

2 - “NON PUÒ AVER FATTO TUTTO DA SOLA” CACCIA AL COLPEVOLE DELLA DÉBÂ CLE

Estratto dell’articolo di A. Gu. per “la Repubblica”

«Ma davvero ci prendete tutti per stupidi?», tuona la commentatrice Liz Jones sul Daily Mail , «davvero pensate che ci berremo la storia di Kate autrice di quello scatto?». Ma se non è stata la principessa del Galles a manipolare goffamente quella foto, allora chi?

kate middleton si scusa per la foto ritoccata

Insomma, una toppa peggiore del buco. L’ammissione di Catherine Middleton di aver modificato lei stessa la sua prima, attesissima e oramai controversa foto ufficiale dopo il misterioso intervento all’addome, ha scatenato un altro tsunami di dubbi e illazioni. Secondo diversi osservatori, è poco credibile.

È infatti rarissimo che un componente della Royal Family si esponga così tanto, e in prima linea, “confessando” un errore clamoroso di comunicazione, a causa della pressione mediatica. Invece, il comandamento di Elisabetta II è sempre stato “never complain, never explain”. Ossia “mai lamentarsi” e soprattutto “mai spiegare”.

Inoltre, la comunicazione della Royal Family è passata al setaccio dai loro uffici stampa, e ogni comunicato o uscita pubblica sono curati nei minimi dettagli, figuriamoci sui social, e anche per questo Harry e Meghan sono fuggiti in California. È dunque possibile, come pare intendere nel suo rarissimo tweet su “X”, che Catherine Middleton abbia fatto tutto da sola?

getty cancella la foto ritoccata di kate middleton

Ovvero, si è fatta scattare la foto dal marito William, l’ha modificata “in maniera amatoriale” sul suo cellulare e poi l’ha addirittura postata personalmente sul social network, tra l’altro in piena convalescenza dopo la delicata operazione che la terrà fuori almeno fino a Pasqua, senza farsela bollinare preventivamente dai suoi capi della comunicazione? Molte cose ancora non tornano. Terribile sciatteria o un disegno malefico contro Kate Middleton, tra l’altro in un momento di estrema debolezza in convalescenza?

Sui tabloid britannici è già partita la caccia al vero colpevole. Anche perché, alla domanda di rilasciare allora la foto originale, Kensington Palace ha risposto per ora picche. […]

tutti i dettagli della foto taroccata di kate middleton 8

Oppure, sussurra qualche maligno, per un errore madornale del genere, è stata incolpata Kate per limitare il più possibile i danni dell’ondata di discredito contro la Royal Family?

L’unica traccia per ora sono i metadati della foto della discordia: qui si vede che l’immagine è stata importata sul programma Adobe Photoshop ed è stata modificata due volte. Possibile che Kate lo abbia fatto da sola? Oppure, è proprio così perché voleva preservare al massimo la privacy, senza chiamare un fotografo esterno?

tutti i dettagli della foto taroccata di kate middleton 9

[…] L’ultima catastrofe mediatica, in questo senso, fu l’intervista del principe Andrea alla Bbc del 2019: il duca di York pensava così di chiudere per sempre la vicenda del suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. Invece infangò la sua posizione e reputazione, probabilmente per sempre. […]

