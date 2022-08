20 ago 2022 18:35

MA I FUMI DELL'ILVA SONO NOCIVI O NO? - SECONDO IL GUP DI TARANTO NON SI SI PUO' "AFFERMARE LA SUSSISTENZA DI UNA CORRELAZIONE CAUSALE TRA INQUINAMENTO AMBIENTALE-ATMOSFERICO E TUMORI". E COSI' E' STATO ASSOLTO IL DIRIGENTE ANGELO CAVALLO E ALTRI OTTO IMPUTATI PORTATI IN TRIBUNALE DAI GENITORI DEL PICCOLO LORENZO, NATO A TARANTO E MORTO A 5 ANNI PER UN TUMORE AL CERVELLO - LA STESSA PROCURA PERO' (IN CONFLITTO CON QUELLA DI MILANO) HA EMESSO CONDANNE PESANTISSIME NEI CONFRONTI DEGLI EX MANAGER, TRA CUI FABIO E NICOLA RIVA, PER ACCUSE CHE VANNO DAL DISASTRO AMBIENTALE ALL'OMICIDIO COLPOSO...