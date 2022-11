17 nov 2022 09:28

MA IL GHB NON SERVIVA A LUCIDARE L’ARGENTERIA? - DUECENTO INDAGATI E SETTE ARRESTI IN UN’OPERAZIONE CONTRO LA DROGA DELLO STUPRO – INDAGATO GIOVANNI MARIA LEONE, NIPOTE DELL’EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E FIGLIO DELLA SORELLA DI ORNELLA MUTI CLAUDIA RIVELLI (CHE HA PATTEGGIATO 1 ANNO E 5 MESI DI RECLUSIONE PER IMPORTAZIONE E CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - LA DROGA VENIVA ORDINATA ATTRAVERSO IL SITO DI DETERSIVI “SHOP AND CLEAN” - IN CARCERE SONO FINITI IL MANAGER DI RCS PUBBLICITÀ FRANCESCO SUPINO, UN FINANZIERE E UN MUSICISTA…