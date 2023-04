29 apr 2023 10:20

MA È LA GIURIA DI UN TRIBUNALE O DI "X FACTOR"? – ED SHEERAN SI E' MESSO A STRIMPELLARE UNA CANZONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI NEW YORK CHE LO STA GIUDICANDO PER IL PRESUNTO PLAGIO DI UN BRANO DEL CANTANTE MARVIN GAYE - ED SHEERAN HA DOVUTO SUONARE “THINKING OUT LOUD”, CANZONE CHE SECONDO GLI EREDI DEL CO-AUTORE DI GAYE È UNA COPIA DEL BRANO LET'S GET IT ON' (MA NON SE LA POTEVANO SENTIRE SU INTERNET?) - VIDEO!