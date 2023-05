18 mag 2023 12:25

MA GUARDA UN PO’ CHE COINCIDENZA: LA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO HA INIZIATO A “PIANGERE” DAVANTI ALLE TELECAMERE DI “POMERIGGIO CINQUE” – IN COLLEGAMENTO CON BARBARA D'URSO LA SANTONA DI TREVIGNANO, GISELLA CARDIA, NON HA DUBBI, SI TRATTA DI “UN SEGNO PER VOI, È UN PO’ CHE NON LACRIMAVA”. LA MADONNA UN TEMPO “PIANGEVA” SANGUE CHE POI I CARABINIERI HANNO SCOPERTO ESSERE DI GISELLA CARDIA – NEI GIORNI SCORSI A TREVIGNANO IL SANTUARIO ABUSIVO DELLA PRESUNTA VEGGENTE È STATO SGOMBRATO…