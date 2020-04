MA INSOMMA, ‘STI CONGIUNTI, CHI SONO? – GRAMELLINI: “UNA COSA SOLA È SICURA: A GIUDICARE DALLA SCARSA ATTENZIONE ANCORA UNA VOLTA LORO RISERVATA, ANCHE NELLA FASE DUE I FIGLI ANDRANNO CONSIDERATI DISGIUNTI” – SEBASTIANO MESSINA: “SE IL FIGLIO VORRÀ FAR INCONTRARE NONNI E NIPOTI FARÀ BENE A SCAGLIONARE LE VISITE. UNO ALLA VOLTA. REGOLA CHE VALE, SI CAPISCE, ANCHE PER I FIDANZATI”

1 - I SENTIMENTI AUTOCERTIFICATI

Sebastiano Messina per “la Repubblica”

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE giuseppe conte meme7

Non sappiamo se a convincerlo sia stata la sua fidanzata, Olivia Paladino - che secondo la norma da lui stesso scritta non avrebbe potuto rivedere neanche con l' autocertificazione, visto che i due vivono in case separate - o se sia stata la sollevazione generale del web contro il permesso benignamente concesso di far visita ai «congiunti» ma non agli innamorati, ai compagni e ai promessi sposi. Fatto sta che dopo 20 ore Giuseppe Conte ha fatto marcia indietro e ha annunciato al popolo rumoreggiante che «le coppie di fatto, i fidanzati e gli affetti stabili vengono assimilati ai congiunti».

meme sui congiunti

Saggia decisione, e forse inevitabile, visto che non si trovava nessun giurista disposto a sostenere che il governo avesse il potere - e con un semplice decreto che non passerà né dal Quirinale né dal Parlamento - di tracciare il confine legale tra la famiglia ufficiale e quella di fatto, ammettendo l' incontro con la zia ma vietando quello con la morosa.

giuseppe conte a bergamo con mascherina

Adesso però c' è grande attesa per la circolare applicativa, visto che resta fermo anche per i fidanzati il chiarissimo obbligo previsto dall' articolo 1, lettera A, di rispettare nei loro incontri «il distanziamento interpersonale di almeno un metro» e di utilizzare sempre «protezioni delle vie respiratorie». Non è necessario spiegare perché, ma è purtroppo prevedibile una generalizzata tentazione - sentendosi protetti dalle mura di casa - di infrangere queste regole, avvicinandosi l' un l' altro a meno del metro regolamentare e addirittura spogliandosi della preziosa mascherina. Ponendo il presidente del Consiglio - egli stesso soggetto a queste tassative limitazioni - di fronte a un dilemma cornuto: chiudere un occhio o mandare i droni a spiare dietro le finestre.

sebastiano messina (1)

meme sui congiunti 1

Non è chiaro se abbiano diritto a incontrarsi quelli che su Facebook si definiscono «in una relazione complicata», né quante settimane debbano essere trascorse dal primo appuntamento prima che si possa legittimamente parlare di «affetti stabili». È certo invece che gli amanti resteranno fuorilegge.

meme giuseppe conte

Gli adulteri, che fino al 3 dicembre 1969 erano puniti dall' articolo 559 del codice penale italiano con due anni di carcere, dopo mezzo secolo di tolleranza legalizzata sono adesso soggetti a un tassativo divieto preventivo, non potendo autocertificare uno status che per sua natura è clandestino, e perciò rischierebbero di essere inseguiti da un elicottero agli ordini della sindaca Raggi o da una coppia di vigili motociclisti di Rimini.

LA CONFERENZA STAMPA DI GIUSEPPE CONTE

giuseppe conte stappa

Solo i congiunti, dunque (più i fidanzati e gli affetti stabili, d' accordo). Ma chi sono, per la legge, questi congiunti? Vengono citati solo nell' articolo 307 del codice penale, e non per delimitare la sfera familiare ma per specificare chi non può essere condannato per favoreggiamento chi dà rifugio «al componente di una banda armata», nientemeno. Ecco la lista completa: «S' intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

CONGIUNTI E AFFETTI STABILI giuseppe conte meme

Aggiungendovi gli «affetti stabili», potremo dunque finalmente incontrarli. Attenzione però, ha precisato Conte con il tono di un preside che avverte degli scolaretti indisciplinati: «Non si potranno organizzare party privati», né dar luogo ad «assembramenti di persone», espressione che fa venire il dubbio che si infranga la legge già con la contemporanea presenza nella stessa stanza di tre persone, e dunque se il figlio vorrà far incontrare nonni e nipoti farà bene a scaglionare le visite. Uno alla volta. Regola che vale, si capisce, anche per i fidanzati.

2 - CONGIUNTI E DISGIUNTI

MASSIMO GRAMELLINI

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

AUTOCERTIFICAZIONE FAKE CON I CONGIUNTI E GLI AFFETTI STABILI

Era immaginabile che un governo dove alcuni ministri hanno problemi con il congiuntivo potesse inciampare sulla parola successiva del dizionario: congiunto. Vocabolo antico, ma per nulla caloroso, che odora di burocrazia e sembra inadatto a circoscrivere quel gomitolo di relazioni dentro al quale ci muoviamo ogni giorno.

Dell' imminente fase due, in cui ci sarà concesso uscire di casa per meglio apprezzare le gioie del ritornarci, l' incontro con «i congiunti» rappresenta il momento-clou, la novità più preziosa e fumosa. Ma chi sono le persone care a cui, opportunamente mascherati, ci potremo di nuovo accostare?

giuseppe conte meme

Soltanto i parenti stretti, alcuni dei quali sopportiamo già a stento nelle feste comandate?

ricerche google congiunti

Il misterioso Comitato Tecnico-Scientifico, che nella prosa ispirata di Conte incarna il totem dello Scaricabarile da citare all' occorrenza per dare una patente di autorevolezza all' incomprensibile, considera «congiunti» tutti gli affetti stabili. E qui la cosa, invece di semplificarsi, si ingarbuglia. Tra gli affetti stabili ciascuno di noi annovera gli amici di una vita, gli amanti, i fidanzati in carica: qualcuno anche gli ex. Per evitare la multa bisognerà dunque trasferire sull' autocertificazione i brandelli della propria autobiografia? Una cosa sola è sicura: a giudicare dalla scarsa attenzione ancora una volta loro riservata, anche nella fase due i figli andranno considerati disgiunti.