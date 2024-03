MA KATE MIDDLETON COME STA? È GIALLO IN GRAN BRETAGNA PER IL COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA DIFESA CHE ANNUNCIAVA LA PRESENZA DELLA PRINCIPESSA AL "TROOPING THE COLOUR", LA PARATA MILITARE DELL’8 GIUGNO: POCHE ORE DOPO, LA NOTIZIA È STATA SMENTITA, ALIMENTANDO SEMPRE DI PIÙ LE VOCI SULLA MALATTIA DI KATE – IERI LA MOGLIE DI WILLIAM È STATA PAPARAZZATA A BORDO DI UNA MACCHINA, MA NON È BASTATO A FERMARE LE CONGETTURE SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

Il mistero sulle condizioni della principessa di Galles si infittisce: e gli ultimi brandelli di notizie non aiutano a diradare la nebbia. Ieri il ministero della Difesa britannico ha comunicato che Kate prenderà parte alla parata militare dell’8 giugno, passando in rassegna le truppe: e ha addirittura iniziato a vendere online i biglietti per l’evento (a 15 sterline, circa 17 euro).

Ma la notizia non è stata confermata da Kensington Palace, e alla fine lo stesso ministero ha dovuto fare marcia indietro. Si tratterebbe del primo impegno ufficiale della moglie di William di cui si ha notizia dopo l’intervento di chirurgia addominale subìto il 16 gennaio: allora era stato fatto sapere che Kate non sarebbe rientrata in servizio «fino a dopo Pasqua».

Ma questo non significa che i tempi di recupero della principessa si siano allungati vistosamente: potrebbero esserci altre apparizioni fra aprile e maggio che ancora non sono state ufficializzate.

Certo è che l’annuncio del ministero della Difesa ha provocato imbarazzo a Corte: è sempre il Palazzo che comunica gli impegni dei Reali e se, in questo caso, la presenza di Kate fosse poi saltata, avrebbe alimentato ulteriormente le speculazioni che da molte settimane impazzano sui social media.

[…] Finora Kensington Palace ha evitato di diffondere immagini della principessa o di fornire aggiornamenti sul suo stato di salute, limitandosi a dire che «sta andando bene»: e se la foto non autorizzata può aver messo a tacere le teorie cospirative più bizzarre, in realtà ha solo alimentato la macchina del gossip.

Dall’altro lato Buckingham Palace continua a far circolare immagini di re Carlo, del quale è stato annunciato il cancro un mese fa […] Ma in realtà la monarchia britannica sta diventando come invisibile: la famiglia reale sta scomparendo davanti agli occhi dei sudditi e se è vero, come diceva Elisabetta, che la Corona «deve essere vista per essere creduta», c’è da chiedersi se non stiamo assistendo alla improvvisa dissoluzione dell’istituzione stessa.

Al momento, non c’è nessuno al timone di casa Windsor: re Carlo è un’immagine virtuale, la regina Camilla, esausta per i troppi impegni da «supplente», si è messa in ferie e l’erede al trono William appare e scompare per stare al fianco di Kate, misteriosamente convalescente lontana dagli occhi di tutti. I sudditi osservano attoniti, come se si stessero svegliando, storditi, da una fiaba senza lieto fine. E forse il rischio è che la monarchia si dissolva non con un boato, ma con un sospiro.

