MA I “GRETINI” NON CE L’HANNO UNA CASA DOVE PASSARE LE FESTE? – GLI ECO-VANDALI DEL GRUPPO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO LANCIATO DELLA VERNICE GIALLASTRA CONTRO L’ALBERO DI NATALE DI GUCCI NELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE DI MILANO – IN QUESTI GIORNI I PISCHELLI HANNO FATTO IRRUZIONE NEI CENTRI COMMERCIALI AFFOLLATI E INTERROTTO UNO SPETTACOLO ALL’AUDITORIUM DI ROMA... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Fabrizio Capecelatro per www.fanpage.it

gretini imbrattano albero di natale gucci a milano 1

Oggi, 29 dicembre, c'è stata una nuova azione degli attivisti per il clima di Ultima Generazione a Milano. Questa volta hanno imbrattato, sempre con vernice lavabile, l'albero di Natale che la casa di moda Gucci ha installato per queste festività nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Gli ambientalisti sono saliti sulla pedana che sorregge l'installazione, con scritto a caratteri cubitali il nome del brand, hanno tirato fuori dagli zaini i sacchi di vernice e l'hanno lanciata. […]

Ora l'addobbo natalizio della Galleria torna, suo malgrado, al centro delle cronache, perché il movimento Ultima Generazione, ormai noto per le sue azioni dimostrative in tutta Italia, questa mattina lo ha scelto come oggetto simbolico da imbrattare con la loro iconica vernice arancione. Secondo gli attivisti, "i soldi spesi per questo albero potevano essere utilizzati come fondo riparazione per alluvioni".

gretini imbrattano albero di natale gucci a milano 2

In questa occasione il pubblico si è diviso fra chi ha contestato l'azione dimostrativa e chi invece l'ha applaudita. E a chi chiedeva perché lo stesso facendo, un attivista ha risposto: "L'uno per cento dei ricchi del mondo ci stanno condannando a un futuro d'inferno". Un'altra aggiunge: "È un grido d'allarme". E poi ancora: "Ci stiamo lasciando uccidere dall'uno per cento della popolazione, non è un'esagerazione".

Poi gli attivisti si sono incollati al pavimento di marmo della Galleria in attesa dell'arrivo della Polizia, che li ha sollevati di peso e portati via. Ultima Generazione pratica infatti la resistenza passiva all'arrivo delle forze dell'ordine e quindi si lascia trasportare via a peso morto senza opporre alcuna resistenza.

