MA LI MORTACCI VOSTRA! - A ROMA IL CIMITERO FLAMINIO È IN CONDIZIONI VERGOGNOSE: L'ERBA È INCOLTA, LE STRUTTURE SONO FATISCENTI E TRA LE TOMBE SCORRAZZANO I CINGHIALI - NEL CAMPO SANTO PIU' GRANDE D'ITALIA VENGONO PERFINO RUBATE LE LAPIDI - QUANDO LE CONCESSIONE DELLE TOMBE SCADONO QUESTE VENGONO LIBERATE CON DELLE RUSPE - NEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO I LADRI ROMPONO I FINESTRINI DELLE AUTO E SI PORTANO VIA DI TUTTO...

Chiara Capuani per “Adnkronos”

LAPIDE - CIMITERO FLAMINIO DI ROMA

Strutture fatiscenti, erba incolta, infiltrazioni, furti e perfino cinghiali che pascolano tra le lapidi: il Cimitero Flaminio di Roma Prima Porta, dove riposano Enrico Berlinguer, Renato Carosone, Elena Fabrizi (in arte Sora Lella) è il più ampio d'Italia e forse il più problematico, con i suoi 37 km di strade per 140 ettari e buche a volte grandi come crateri.

"Manutenzione assente, perdite d'acqua, infiltrazioni, ascensori installati - e pagati a caro prezzo - ma inutilizzabili perché non funzionanti", sono alcuni dei disagi denunciati all'Adnkronos da Valeria Campana, portavoce del Comitato per la Tutela dei Cimiteri Capitolini che dal 2016, anno in cui ha fondato l'associazione, segnala la precarietà dei cimiteri di Roma. "Al Flaminio ormai non si riesce nemmeno più a percorrere i viali, mi chiedo come facciano gli autobus ad attraversarli", prosegue Campana.

CIMITERO FLAMINIO DI ROMA

"Gli ingressi degli edifici di sepoltura sono rotti, divelti e logori, dalle scale scendono cascate d'acqua, che mettono a rischio chi va a visitare i propri cari; per mesi hanno tolto l'acqua sperando così di poter risolvere il problema di perdite e infiltrazioni. Il risultato è stato che i visitatori si sono dovuti munire di bottiglie d'acqua per annaffiare i fiori. Le incursioni dei cinghiali sono frequenti, l'ultimo avvistamento quest'estate; è naturale che gli animali entrino se ci sono dei varchi lungo il perimetro". Non solo. Come denuncia ancora la portavoce del Comitato, la sicurezza, al Flaminio, è di fatto assente.

DIPENDENTI AMA - CIMITERO FLAMINIO DI ROMA

"Non ci sono apparecchi di videosorveglianza che dovrebbero essere obbligatori visto quello che accade qui, tra furti e borseggi. Diverse persone ci hanno segnalato di aver lasciato borse o altri effetti personali nelle proprie auto e di essere scesi per recarsi alle tombe, trovando al loro ritorno finestrini rotti e oggetti spariti".

A sparire, però, sono anche le lapidi. "Lo scorso 15 agosto sono andata al cimitero a trovare mio padre - racconta all'Adnkronos Valeria Marletta che, assieme a molti altri, è stata vittima di un furto al Flaminio, - non tornavo lì da un paio di mesi e avevo portato con me fiori e statuette da lasciare sulla sua tomba. Solo che quando sono arrivata non c'era più nessuna lapide: erano rimasti soltanto i fili della luce perpetua".

cimitero flaminio

Un lavoro certosino, assicura la donna: "L'hanno smontata perfettamente, si vede che sono persone del mestiere. Rubano i materiali per poi riutilizzarli, per me è stato traumatico. Ho fatto sostituire la lapide con materiali meno pregiati rispetto a quelli di prima, perché temo un altro furto. Per me è stato come seppellire nuovamente mio padre, un dolore che non auguro a nessuno". Valeria ha denunciato tutto ai Carabinieri che, sui furti al cimitero di Prima Porta, hanno un fascicolo con decine di denunce. "Eppure nessuno fa nulla, mentre i nostri cari muoiono due volte", insiste la donna.

cimitero flaminio 1

Ad una situazione precaria si aggiungono i ritardi nella cremazione e nella tumulazione dei defunti. Percorrendo il cimitero, poco distante dall'ossario, c'è una collinetta desolata, dove 'riposano' una decina di sacchi neri dell'immondizia. Sono pieni di pietre e marmi. "Lì scaricano lì, in attesa di essere smaltiti", racconta ancora la portavoce del Comitato per la Tutela dei Cimiteri Capitolini.

"Le concessioni per le tombe a terra durano dieci anni poi, o vengono rinnovate o le tombe vengono liberate. Questo anche perché c'è stata un'importante crisi dei posti e hanno tentato di dare un'accelerata. Il materiale tolto dalle tombe - se ne occupano gli operatori dell'Ama, scavando i sepolcri con la ruspa ed è una scena abbastanza cruda - dovrebbe essere smaltito, non lasciato nei sacchi neri come hanno fatto.

cimitero flaminio bare

Poi, per le raccolte dopo la scadenza delle concessioni ci vuole del tempo, passano settimane prima che si possa effettuare una nuova sepoltura. Per far cremare mio suocero abbiamo dovuto aspettare tre mesi", spiega Campana, aggiungendo che da parte dell'amministrazione comunale c'è poca chiarezza.

"Non abbiamo nessun tipo di indicazione su quale intervento verrà fatto, quando e come. Ad aprile 2022 avevano fornito un cronoprogramma che poi è stato disatteso. Inoltre, le tariffe per i servizi cimiteriali nel Comune di Roma, rispetto al resto d'Italia, sono molto alte, soprattutto tenendo conto del fatto che il servizio che viene dato non è sufficiente a giustificare le spese sostenute dai cittadini. Non è un problema di soldi, per i propri cari ognuno è disposto a fare il massimo; però i cittadini le risorse a disposizione del Comune le mettono; quindi, perché dall'altra parte il Comune non assolve al suo obbligo istituzionale? E questo indipendentemente di chi si trovi ad amministrare, abbiamo avuto false promesse da parte di tutte le giunte. Qualcuno vuole iniziare a fare il suo lavoro?

cimitero flaminio

L'assessore all'ambiente dovrebbe esistere proprio per questo", conclude amaramente. A Roma, Ama gestisce dal 1998 gli 11 cimiteri comunali, in precedenza in mano al Comune stesso. Ma a seguito di un provvedimento adottato a giugno di quest'anno dall'Assemblea Capitolina, finalizzato alla riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale, Ama ha costituito un'unità produttiva denominata 'Divisione Cimiteri', dotata di autonomia organizzativa e funzionale necessaria ad assicurare al meglio la gestione dei servizi affidati.

cimitero flaminio praticamente abbandonato

"Non si tratta di una esternalizzazione del servizio come alcuni hanno erroneamente interpretato", spiega all'Adnkronos l'Assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi, "ma di un processo di riorganizzazione interno ad Ama, e abbiamo intenzione di andare avanti su questa linea. Fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo delineato un percorso finalizzato a restituire decoro agli 11 cimiteri di Roma, con particolare riguardo ai due maggiori", ha detto l'assessora. "E' stata posta una maggiore attenzione all'organizzazione del servizio di pulizia e decoro. Ad esempio, il cimitero Flaminio è stato suddiviso in quindici lotti, ed ogni giorno le attività di sfalcio e pulizia vengono svolte su uno di questi. Questo metodo garantisce un passaggio ogni quindici giorni su ciascun lotto, con la possibilità di monitorare la qualità del servizio svolto ed apportare i correttivi, se necessari".

degrado al cimitero flaminio