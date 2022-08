MA ‘NDO VAI SE 130 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI NON CE L’HAI? NON HANNO RIVALI LE BLACKPINK, L’ULTIMO PRODOTTO DEL K-POP, PRONTO AD ASFALTARE I RIVALI, TRA CUI I MANESKIN E I RED HOT CHILI PEPPER, NELLA CATEGORIA “GROUP OF THE YEAR” AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS – HANNO RAGGIUNTO UN NUMERO SPAVENTOSO DI VISUALIZZAZIONI ACCIUFFANDO IL QUARTO NELLA CLASSIFICA GLOBALE, AD APPENA UN PASSO DAL PODIO DOVE CI SONO SOLO ARTISTI COREANI – I RAGAZZINI IMPAZZISCONO PER IL POP IN SALSA COREANA E… VIDEO

Andrea Carugati per www.lastampa.it

blackpink 3

«Vogliamo trasmettere energia positiva agli altri attraverso la musica». Il programma delle Blackpink è semplice, ma funziona, se è vero che la nuova canzone del gruppo K-Pop Pink Venom (Veleno rosa, un inno alla forza delle donne), ha raggiunto su YouTube ben 86 milioni di visualizzazioni in 24 ore, diventando il video musicale più visto quest’anno, a un giorno dalla pubblicazione. Numero che è cresciuto a dismisura, tanto che a 48 ore dall’esordio le visualizzazioni hanno raggiunto la spaventosa cifra di 130 milioni, quasi tre volte la popolazione della Corea del Sud.

blackpink 10

Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa hanno un’età media di 25 anni, e cantano insieme dal 2016, «una squadra - si definiscono - che comprende non solo bellezza, ma anche grande talento». Non a caso il nome che si sono scelte rappresenta «i due lati di una ragazza, quello nero (più sicuro di sé) e quello rosa (più dolce). Il nostro fascino sta nella contraddizione - spiegano - : lo stesso vale per Pink venom, un veleno affascinante, è perfetto per esprimere la nostra essenza».

blackpink 11

Il video di Pink Venom, un po’ in inglese un po’ in coreano, è ora quarto nella classifica globale nella prima giornata di pubblicazione che, nemmeno a dirlo, vede sul podio solo gruppi coreani. Le stesse Blackpink, terze con How You Like That e nelle prime due posizioni i BTS con Butter e Dynamite, che hanno abbondantemente superato le cento milioni di visualizzazioni. A dimostrazione dello strapotere del movimento musicale coreano, per trovare un artista non coreano, bisogna andare al quinto posto dove resiste Selena Gomez.

blackpink 8

Un fenomeno che non poteva passare inosservato a chi per primo ha puntato sui video musicali e infatti le quattro si esibiranno la settimana prossima agli Mtv Video Music Awards, insieme a una lunghissima serie di artisti, tra cui anche i nostri Maneskin, il cui ultimo video, Supermodel, ha totalizzato l’inezia, se comparata ai gruppi coreani, di 16 milioni di visualizzazioni in quasi tre mesi. Sul palco in New Jersey domenica saranno le Blackpink - forti di questo trionfo - a fare la parte delle leonesse e a sfidare i nostri Maneskin, oltre che Red Hot Chili Pepper, Imagine Dragons e i loro BTS per la categoria «Group of the year».

blackpink 9

D’altronde già nel 2020 sono entrate nella storia come primo girl group K-Pop a portare a casa un Moon Person («Song of the Summer») e intendono portarne a casa un secondo nella nuovissima categoria «Best Metaverse Performance». Lisa è anche la prima star femminile del K-Pop e solista coreana ad essere mai stata nominata.

Intanto, mentre i BLINK (così si chiamano i loro fan) sono in attesa del secondo album Born Pink, in uscita il 16 settembre, è iniziata la campagna «Light up the Pink» in tutto il mondo da New York a Londra fino a Rio. In cinque continenti, alcune importanti strutture si sono illuminate di rosa e delle proiezioni digitali sono apparse in alcuni monumenti iconici, fra cui il Brooklyn Bridge, Marble Arch a Londra e la Tokyo Tower. «Ma non ci interessano i record - assicurano loro - ci concentriamo sulle canzoni. E tutte le nostre canzoni sono davvero buone».

blackpink 12 BLACKPINK

BLACKPINK BLACKPINK blackpink 2 blackpink 6 blackpink 5 blackpink 1 blackpink 13 blackpink 7 blackpink 4