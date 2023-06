28 giu 2023 09:21

MA ‘NDO VAI SE IL PASSAPORTO NON CE L’HAI? - DA PORDENONE A NAPOLI, I DISAGI PER METTERSI IN TASCA UN ATTESTATO DI IDENTITÀ: A ROMA C’È CHI È RIUSCITO A FISSARE UN APPUNTAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITÀ SOLO A MARZO 2024. A PARMA NON SI RIESCE NEMMENO A CAPIRE QUANDO SI RIUSCIRÀ A FARE RICHIESTA, MENTRE A NAPOLI SI ATTENDONO DUE MESI – NON VA MEGLIO PER I PASSAPORTI: CI VOGLIONO 230 GIORNI A BOLZANO, AD ANCONA 150 E...