MA ‘STI "BOEING" COME LI COSTRUISCONO? – DOPO IL CASO DEL VELIVOLO DELL’"ALASKA AIRLINES" CHE HA PERSO UN PORTELLONE IN VOLO, UN ALTRO BOEING CADE A PEZZI: SI TRATTA DI UN AEREO DELLA “UNITED”, PARTITO DA LOS ANGELES E DIRETTO IN GIAPPONE, COSTRETTO A UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA PERCHE' UNA RUOTA SI E' SGANCIATA DAL CARRELLO DOPO IL DECOLLO – LO PNEUMATICO È CADUTO IN UN PARCHEGGIO DISTRUGGENDO ALCUNE MACCHINE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Eleonora Panseri per www.fanpage.it

aereo perde una ruota 5

Un aereo di linea Boeing 777 della United Airlines diretto in Giappone ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Los Angeles, dopo aver perso una ruota del carrello poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di San Francisco intorno alle 13:20 di ieri, giovedì 7 marzo.

Lo pneumatico è caduto in un parcheggio vicino danneggiando diversi veicoli, hanno riportato le autorità citate dalla Nbc, mentre non sono stati segnalati feriti. In alcuni video diffusi sui social è stato ripreso il momento in cui la ruota del Boeing si è staccata, così come quelle delle macchine schiacciate dallo pneumatico e dell'intervento del personale aeroportuale.

aereo perde una ruota 4

Il volo United 35 era diretto a Osaka, in Giappone, ed è stato dirottato a Los Angeles, dove è atterrato in sicurezza. Mentre la pista è stata brevemente chiusa per consentire di rimuovere i detriti. Non ci sono stati tuttavia ulteriori impatti sulle operazioni aeroportuali.

Secondo quanto riferisce la compagnia aerea, il Boeing 777 ha sei pneumatici su ciascuno dei due montanti principali del carrello di atterraggio ed è progettato per atterrare anche con pneumatici mancanti o danneggiati. Anche se è abbastanza raro che una ruota si stacchi e cada dall'aereo. […]

aereo perde una ruota 2

La compagnia aerea ha fatto sapere che il volo trasportava un totale di 249 persone: 235 clienti, 10 assistenti di volo e 4 piloti. I registri mostrano che l'aereo è stato consegnato dalla Boeing alla United 22 anni fa: ora gli investigatori della Federal Aviation Administration e dell'National Transportation Safety Board ispezioneranno l'aereo e la ruota stessa per cercare di scoprire come è caduto. United ha affermato che i clienti sono saliti a bordo di un nuovo aereo all'aeroporto di Los Angeles per continuare il loro viaggio verso Osaka. […]

