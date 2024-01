MA È MAI POSSIBILE CHE NESSUNO SI ACCORGA CHE IL VICINO DI CASA È MORTO DA CINQUE ANNI? – UN PENSIONATO DI 71 ANNI, CHE VIVEVA DA SOLO AD ANCONA, È STATO TROVATO DECEDUTO NEL PROPRIO APPARTAMENTO: IL CORPO ERA IN AVANZATISSIMO STATO DI DECOMPOSIZIONE E IL CALENDARIO AL MURO ERA STATO AGGIORNATO ALL’ESTATE DEL 2018 – A DARE L’ALLARME È STATO IL FRATELLO CHE NON LO SENTIVA DA ANNI: IL NUMERO DI CASA RISULTAVA INESISTENTE E...

Estratto dell'articolo di www.tg24.sky.it

Un pensionato di 71 anni, che viveva da solo ad Ancona e non aveva parenti in città, è stato trovato deceduto nel proprio appartamento in via Urbino: in casa dell'uomo, probabilmente stroncato da un malore nel sonno e il cui corpo era in stato avanzatissimo di decomposizione, il calendario appeso sul muro era aggiornato all'estate del 2018.

Sono elementi che farebbero pensare ad un decesso risalente ad alcuni anni fa e di cui nessuno si era accorto: nell'abitazione sono entrati i vigili del fuoco, i sanitari di Croce Gialla e 118 dopo l'allarme dato dal fratello della vittima che vive a Roma, che da anni non aveva contatti con il congiunto e che in questa occasione lo aveva invece cercato al suo numero telefono che risultava però inesistente. Il famigliare è arrivato ad Ancona, ha citofonato più volte in casa senza avere risposta e poi ha chiamato il 112.

