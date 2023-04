19 apr 2023 16:48

MA MI FACCI IL PIACERE! “SE LAVORASSERO COME PIANGONO, LA POTENZA CHE SAREBBERO” - FILIPPO FACCI SUI SOCIAL SPERNACCHIA I NAPOLETANI IN LACRIME DOPO LA SCONFITTA COL MILAN E VIENE TRAVOLTO DA UNA MARE DI INSULTI: “E SE I MILANESI CHIAVASSERO COME LAVORANO, IL MONDO SAREBBE PERFETTO - LATRINA!" - "PUOI ANCHE ANDARE A FARE I CHINOTTI AI CAVALLI DI BELLOMUNNO..."