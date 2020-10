MA IN UN MONDO COSÌ, C’È ANCORA BISOGNO DI HALLOWEEN? LA REALTA' METTE GIA' ABBASTANZA BRIVIDI – LA FESTA RISCHIA DI SALTARE IN TUTTO IL MONDO: NEGLI STATI UNITI E NEL REGNO UNITO MOLTE LE FESTE ANNULLATE – ANCHE IN ITALIA NON SARÀ POSSIBILE ORGANIZZARE PARTY A TEMA: ANDRANNO IN FUMO CIRCA 300 MILIONI DI EURO, PIÙ O MENO IL GIRO D’AFFARI STIMATO PER IL 2019...

Carlo Ferraioli per "it.businessinsider.com"

Niente sconti per la tradizionale ‘festa dei morti’. Anche Halloween 2020, come accaduto per le celebrazioni di Carnevale, Pasqua e Ferragosto, sarà off-limits in molte parti del mondo. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove l’evento è più sentito che altrove, sono decine le feste annullate a meno di un mese dal 31 ottobre.

Negli Stati Uniti i Centers for Disease Control and Prevention hanno rilasciato linee guida molto precise con cui si sconsigliano le usuali attività all’aperto dei bambini per limitare quanto possibile gli assembramenti. In 37 Stati sono già stati cancellati eventi ma a Los Angeles il Dipartimento della sanità pubblica della contea ha dovuto rivedere le proprie decisioni in seguito a proteste da parte dei cittadini. Dopo aver vietato ‘dolcetto o scherzetto? ’, infatti, l’agenzia ha fatto dietro-front passando dal veto a una ‘semplice raccomandazione’.

Anche in Scozia molte attività sono state annullate e la stessa sorte, nelle prossime settimane, toccherà a decine di manifestazioni e festeggiamenti in tutto il Regno Unito. Il timore è che sia pregiudicato anche l’allestimento dei caratteristici mercatini natalizi, con cattiva pace dei commercianti. Nel 2019 infatti i britannici hanno speso oltre 400 milioni di sterline in occasione del 31 ottobre.

In Italia Stato e Regioni non si sono espressi in merito. La normativa nazionale vigente impone l’obbligo di mascherina su tutto il territorio, anche all’aperto laddove si incontrassero persone al di fuori del proprio nucleo familiare. Da Campania e Lombardia fanno sapere che ulteriori decisioni saranno eventualmente prese nelle prossime settimane e che per ora valgono gli ultimi decreti approvati.

Il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti dei consumatori, ha stimato per il 2019 un giro d’affari da 300 milioni di euro con 10 milioni di italiani coinvolti nei festeggiamenti per il ‘giorno dei morti’. Lo scorso anno ogni cittadino ha speso in media 30 euro per allestire casa, comprare vestiti, gadget e maschere.

Il 70% dei 300 milioni è stato speso da bambini e da ragazzi al di sotto dei 30 anni. 150 milioni di euro per feste, eventi nei locali, discoteche e ristoranti. 90 milioni per maschere e travestimenti, 45 milioni per gadget e 15 per zucche in ogni variante. Lo scorso anno in America Halloween ha fruttato 8,8 miliardi di euro, rendendolo secondo solo al Natale.

“Credo che l‘intrattenimento avrà un calo, basti pensare ai lanci dei film non fatti al cinema, a chi ha locali e organizza eventi, in generale credo che ci sia da aspettarselo. Come American Uncle però stiamo crescendo, credo che ad Halloween non avremo ribassi sul sito rispetto allo scorso anno perché siamo già in crescita, come del resto tutto il settore del digital.

Le vendite rimarranno quanto meno stabili, le persone si organizzeranno in casa, non si limiteranno, anzi si ingegneranno per vivere un Halloween ‘smart’, magari spendendo anche di più. A noi è capitato di osservarlo già col primo lockdown“, spiega Alessandro Odierna, fondatore di American Uncle, primo portale italiano online per la rivendita di snack e bevande tipicamente americani.

Definito anche ‘la notte delle streghe’, Halloween è il momento che inaugura le vacanze invernali. Gli esperti consigliano, soprattutto ai più piccoli, di evitare affollamenti al chiuso, indossare sempre la mascherina coprendo naso e bocca e disinfettare spesso le mani.

Limitare, laddove possibile, ricevimenti e celebrazioni in casa con molti pasti.

“Dolcetto o scherzetto è qualcosa che si può ancora fare in sicurezza, con poche misure in atto. Gruppi non troppo numerosi di bambini, con un numero limitato di adulti al seguito”, spiega Sandra Albrecht della Columbia University.

L’importante è valutare ogni spostamento e visita che si va a fare. E tenere un comportamento responsabile nei giorni dopo se si ha partecipato ad attività ad alto rischio: restare a casa il più possibile, evitare il contatto con persone a rischio di malattie gravi ed eventualmente fare il tampone se si mostrano sintomi.

Airbnb ha cancellato le prenotazioni di una notte per Halloween sia negli Stati Uniti che in Canada, nel timore di party e assembramenti. A comunicarlo è stata la piattaforma di prenotazioni, che ha poi precisato: “Chi ha già prenotato e pagato, sarà rimborsato”. Altre aziende invece, come Vrbo e Sonder, non hanno annunciato limitazioni e la stessa cosa fanno sapere da Booking Italia: “Non è stato disposto ancora nulla in particolare per Halloween”.

Ma c’è chi è pronto ad affrontare la festa nel migliore dei modi. Mirabilandia, parco divertimenti in Emilia-Romagna, non rinuncerà ai suoi allestimenti per la ‘notte dei morti’: “Halloween a Mirabilandia è un appuntamento da ormai 10 anni. La formula proposta ha sempre riscosso un grande successo sia tra gli adulti che tra i bambini. Quest’anno abbiamo necessariamente dovuto rivedere gli spazi”, ha detto il general manager Riccardo Marcante.

Dal parco divertimenti fanno sapere che non mancheranno zucche, streghe, vampiri, tombe e ragnatele, per un’atmosfera tetra e inquietante. Per permettere l’accesso ai visitatori sono stati disposti ingressi contingentati, ticket di prenotazione, sanificazioni, uso dei dispositivi di protezione e controlli alle file. Il Luna Park rimarrà a tema fino alla speciale Horror Night di sabato 31 ottobre.

Intanto Amazon si è dovuta pubblicamente scusare rimuovendo dal proprio sito maschere di Halloween a tema Covid. I prodotti, caricati online da alcuni rivenditori cinesi, avevano suscitato scalpore per la forma simile a quella che ha SARS-CoV-2 visto al microscopio.

