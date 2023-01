24 gen 2023 16:44

MA È MATTIA FELTRI O IL PADRE VITTORIO? – IL DIRETTORE DELL’”HUFFINGTON POST”, NEL SUO “BUONGIORNO” PER “LA STAMPA”, PRENDE ELEGANTEMENTE PER I FONDELLI ANTONELLA VIOLA E LA SUA CROCIATA CONTRO IL VINO: “HA RAGIONE. CON GLI ANNI HO SMESSO DI BERE SUPERALCOLICI. HO AUMENTATO LE VERDURE MA RIPASSATE IN PADELLA NON SI PUÒ, VERO? SONO PIÙ VIRTUOSO OGNI ANNO CHE PASSA. MA NON SO SE FARÒ IN TEMPO A DIVENTARE PERFETTO O SE MI SUICIDO PRIMA…”