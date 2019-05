26 mag 2019 19:40

MA NON È CHE VI FATE FREGÀ? – SIPARIETTO DIVERTENTE DELLA REGINA ELISABETTA IN VISITA A UN SUPERMERCATO PER I 150 ANNI DELLA CATENA SAINSBURY’S – MENTRE APPRENDEVA CON CURIOSITÀ IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE AUTOMATICHE, LA SOVRANA HA CHIESTO DIVERTITA: “SI PUÒ IMBROGLIARE? SI RIESCE A FREGARLO?” (VIDEO)