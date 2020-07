MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIU'? – MADONNA E IL SUO TOYBOY 25ENNE SI SONO PRESENTATI ALLO STESSO EVENTO LONDINESE AL QUALE ERANO PRESENTI L'EX MARITO DELLA CANTANTE, GUY RITCHIE, E LA SUA NUOVA COMPAGNA – IL REGISTA È APPARSO TESO, LADY CICCONE È RIMASTA MEZZ’ORA ED È SCAPPATA E NON SI SA NEMMENO SE SI SIANO SALUTATI - LA SEPARAZIONE TRA I DUE FU AVVELENATA, CON SCAMBIO DI ACCUSE – L’UNICO TRANQUILLO ERA IL FIGLIO ROCCO CHE… - VIDEO

DAGONEWS

madonna, ahlamalik williams e rocco

Madonna e il suo ex marito Guy Ritchie si sono lasciati alle spalle gli scazzi? La coppia, che dopo il divorzio nel 2008 è stata vista raramente insieme, è stata avvistata a una mostra alla Tanya Baxter Gallery su King's Road, a Londra.

I due erano accompagnati dai rispettivi partner: Madonna, 61 anni, ha portato il suo toyboy Ahlamalik Williams, 25 anni, mentre Guy, 51 anni, è stato raggiunto dalla moglie Jacqui Ainsley, 38 anni.

guy ritchie, la moglie e il figlio adottivo david banda 1

Il divorzio tra Madonna e Guy è stato tumultuoso, ma i due hanno continuato a collaborare per i loro due figli, Rocco, 19 anni, e David, 14 anni, entrambi presenti all'evento. Un testimone ha detto che Guy sembrava "teso" quando è arrivata l’ex moglie. Non si sa se si sono scambiati convenevoli, ma l'incontro sarebbe stato solo fugace, visto che Madonna se n’è andata dopo appena mezz'ora: «Guy sembrava inizialmente teso quando è arrivata e si è rilassato dopo – ha raccontato un testimone - Madonna è rimasta per circa 30 minuti prima di salire su una Range Rover nera con il suo ragazzo. Rocco è andata a salutarla alla porta della Range Rover prima che la madre andasse via. Poi Rocco ha lasciato l’evento con il padre e Jackie poco dopo».

guy ritchie e jacqui ainsley

Guy ha sposato Madonna al Castello di Skibo in Scozia nel dicembre 2002. La coppia ha chiesto il divorzio nell'ottobre 2008: per l’accordo la cantante ha dovuto sborsare una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di dollari e ha dovuto rinunciare alla residenza di campagna nel Wiltshire.

rocco, il figlio di madonna

Nel 2016, Madonna ha perso la battaglia per la custodia del figlio maggiore Rocco dopo che il ragazzo ha dichiarato di voler rimanere con suo padre.

Madonna e Guy hanno avuto una relazione tesa. Una guerra fatta anche a parole con la cantante che ha descitto Guy come un "ritardato emotivamente", mentre Guy ha affermato che Madonna era troppo interessata a inseguire la fama.

