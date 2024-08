DAGOREPORT - STANNO SUCCEDENDO COSE STRANE IN CASA DI MAMMA RAI. MENTRE A VIALE MAZZINI DILAGA IL TUTTI CONTRO TUTTI IN ATTESA DELLA RESA DEI CONTI A SETTEMBRE, SI ASSISTE AL RITORNO IN CAMPO DELL’USIGRAI. SE IL SINDACATO DE SINISTRA DEI GIORNALISTI RAI SI ACCENDE (DA RAINEWS A VESPA-EGONU), SI È SPENTO UNIRAI, IL SINDACATO TARGATO MELONI - DALL’USIGRAI SUL PIEDE IN GUERRA (IL TG3 DI MARIO ORFEO È SOLO UNA PARODIA DEL NOTIZIARIO RISERVATO ALL’OPPOSIZIONE) ALL’INCAZZATURA DI ARIANNA E FAZZOLARI PER LO SHARE DEPRIMENTE DEL TG1 DI CHIOCCI E DEL RITORNO ALLA CATALESSI, FINITO IL TRAINO OLIMPICO, DEL TG2 DI PREZIOSI. CHE FARE? PENSA CHE TI RIPENSA: URGE UN GROSSO RIMANEGGIAMENTO DEI VERTICI DI TUTTI I TG, VIA DIRETTORI E VICE... - PARE CHE LA DUCETTA ABBIA MESSO UN PO’ DA PARTE L’AMICO CHIOCCI MENTRE SALE LO SCAMBIO DI WHATSAPP CON MARCO TRAVAGLIO (ALL’INDOMANI DEL G7 DI BORGO EGNAZIA SI SONO ATTOVAGLIATI A CENA IN UN RISTORANTE ROMANO)