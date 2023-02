26 feb 2023 20:00

MA NON L’AVEVAMO GIÀ SENTITA? IL “WALL STREET JOURNAL” SGANCIA LA BOMBA: “LA PANDEMIA DI COVID MOLTO PROBABILMENTE È NATA DA UNA FUGA IN LABORATORIO” – LA CONCLUSIONE ARRIVA DOPO AVER PRESO VISIONE DEL RAPPORTO DEL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA USA CHE, DOPO UN PERIODO DI INCERTEZZA, HA CAMBIATO ROTTA PARLANDO DI INCIDENTE IN LABORATORIO – MA LA CASA BIANCA FRENA