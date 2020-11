FERMI AL CASELLO – ARRESTI E INTERCETTAZIONI NON FRENANO CDP, BLACKSTONE E MACQUARIE PER L'OFFERTA VINCOLANTE PER L'88% DELLA CONCESSIONARIA IN MANO AD ATLANTIA – IL NODO DA RISOLVERE RIMANE OVVIAMENTE IL PREZZO - MA CDP & CO PERÒ NON TRATTANO PIÙ IN ESCLUSIVA E IL RISCHIO È QUELLO DI RITROVARSI CON OFFERTE CONCORRENTI PIÙ ALLETTANTI - MION IN USCITA, LUIGI FERRARIS NUOVO AD…