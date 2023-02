“NON FATE TROPPI PETTEGOLEZZI” - COSTANZO E LE LEGGENDE METROPOLITANE SU DI LUI: "DISSERO CHE FIORELLO ERA IL MIO AMANTE. E PERFINO CHE MI CONCEDEVO UN MENÀGE A TROIS: IO, MARIA E PAOLA BARALE. FIGURIAMOCI..." – I NEMICI CELENTANO E NANNI MORETTI "CHE SI STUPIVA FOSSI UN SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA”: “PER IL MOLLEGGIATO MI DISPIACE, PER MORETTI NON ME NE FREGA NIENTE" - "ALDO GRASSO? CON LUI NON HO MAI CHIUSO I CONTI" – L’EPIGRAFE DA FAR METTERE SULLA TOMBA? “E' LA FRASE VERGATA DA CESARE PAVESE, PRIMA DEL PASSO ESTREMO…”