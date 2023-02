MA PERCHÉ DOBBIAMO DARE TUTTO 'STO SPAZIO A UNO CHE NON SA NEMMENO CHI È IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? SE VOLETE RENDERVI CONTO DEL VUOTO COSMICO DI ROSA CHEMICAL LEGGETE LE SUE INTERVISTE: “COSA MI SCANDALIZZA? I RETROGRADI E I BIGOTTI. LE CRITICHE? NON MI TOCCANO. TENGO LA POLITICA LONTANA PERCHÉ SONO ABBASTANZA IGNORANTE IN MATERIA”. CE NE SIAMO ACCORTI, VISTO CHE A "PROPAGANDA LIVE" HA DETTO CHE SERGIONE ERA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

fedez ferragni rosa chemical meme

Le polemiche, racconta, non lo hanno sfiorato. E non vede l’ora di riabbracciare il pubblico: due date a Milano ai Magazzini Generali, il 17 e il 18 aprile, quinto nella classifica di Spotify con Made in Italy, Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, 25 anni, di Alpignano (Torino) è la rivelazione di questo Festival di Sanremo. Ama stupire.

Non la scandalizza niente?

«I retrogradi, i bigotti e le persone con i paraocchi».

Si aspettava più il successo o le polemiche?

«Avevo messo in conto più le polemiche. L’amore che sto ricevendo è bellissimo».

Il primo attacco di Maddalena Morgante, la deputata di FdI, l’ha colpita? Oggi che le direbbe?

fedez rosa chemical

«Non mi ha toccato minimamente, mi dispiace che la gente critichi senza sapere, ero consapevole che parlasse di una cosa che non conosceva. Vorrei sapere se si è ricreduta su di me... Penso di no».

Per la destra è il simbolo del male, si sente il paladino del gender fluid?

«No. Mi sento un artista che sale sul palco e si esprime, se poi in me si ritrova tanta gente sono contento».

Amadeus l’ha definito “un festival all’insegna della libertà”: per lei quella sessuale è la più importante?

«In realtà no, ma è un tema che mi tocca perché per me conta. La libertà di parola e di pensiero hanno un valore immenso. Sul palco il mio focus era legato alla sessualità».

rosa chemical 2

Dà un valore politico alle sue performance?

«No, tengo la politica lontana perché sono abbastanza ignorante in materia. La gente strumentalizza tutto».

Il bacio con Fedez ha fatto scalpore: “Chi” ne pubblica uno di otto anni fa. Che ha pensato quando hanno scritto che avrebbe messo in crisi il legame con Chiara Ferragni?

«Di questa vicenda non voglio più parlare, è stata ingigantita».

ROSA CHEMICAL

Molti hanno detto: niente di nuovo, fa quello che facevano Renato Zero e Achille Lauro. In cosa si sente diverso da loro o simile?

«Se avessi fatto qualcosa di già visto sarei passato inosservato. Non è stato così, ci ho messo qualcosa in più o di diverso, non c’era stata una performance così sfacciata».

mara venier rosa chemical MEME SU FEDEZ E ROSA CHEMICAL

