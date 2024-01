26 gen 2024 18:20

MA PERCHÉ SPACCARSI LA SCHIENA SE SI PUÒ VIVERE IN VACANZA – IN ITALIA ALMENO 350MILA PERSONE HANNO FATTO DEI SOCIAL IL LORO LAVORO: ALCUNI DIVENTANO INFLUENCER FACENDO I SOLDI CON LA PALA PER POSTARE QUATTRO STRONZATE. ALTRI TENTANO TUTTI I GIORNI DI SBARCARE IL LUNARIO ALLA DISPERATA RICERCA DEL SUCCESSO – ORA CHE I NUMERI STANNO CRESCENDO IN MANIERA ESPONENZIALE NASCONO LE SCUOLE E CORSI UNIVERSITARI PER DIVENTARE LE CHIARE FERRAGNI DEL FUTURO...