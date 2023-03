Estratto dell'articolo di Alessia Amorosini per www.vanityfair.it

gwyneth paltrow in tribunale 5

Gwyneth Paltrow, 50 anni, è sotto processo per un incidente sulla neve avvenuto nei pressi del Deer Valley Resort, a Park City, nel 2016. Ad accusarla c’è l’ottico Terry Sanderson, 76.

Le due versioni sull’accaduto sono completamente opposte: lui sostiene che lei si sia comportata in maniera negligente, causandogli danni celebrali permanenti e la rottura di quattro costole, l’attrice invece nega la versione, affermando di essere rimasta scioccata dall’incidente, all’inizio confuso con una molestia.

gwyneth paltrow

[…] anche se al centro dell’interesse dovrebbero esserci l’incidente e le sue conseguenze, il processo sta regalando dei momenti assurdi, degni di uno sketch di SNL (Saturday Night Live) e riusciamo già a vedere i migliori comici del paese sfoderare l’ironia per sdrammatizzare.

Ecco alcuni degli attimi tragicomici che ci ha regalato (fino ad ora) questo processo:

IL DOLLARO SIMBOLICO COME TAYLOR SWIFT E IL REGALO INTIMO MISTERIOSO

Terry Sanderson fa causa a Gwyneth Paltrow per 300 mila dollari, lei risponde chiedendo un dollaro. Questa vicenda però non suona nuova. Taylor Swift, prima di lei, aveva fatto causa al DJ David Mueller che l’aveva palpata senza consenso, lui aveva risposto chiedendole 3 milioni di dollari per diffamazione e lei aveva contraccambiato chiedendo un dollaro simbolico, in un gesto moralmente molto potente che gridava: « A differenza tua non ho bisogno di prendermi i tuoi soldi ma voglio la verità ed essere un esempio». Gwyneth Paltrow sostiene di non essere stata a conoscenza del dollaro simbolico di Swift e di averlo appreso solo dopo.

gwyneth paltrow in tribunale 2

L’avvocatessa di Sanderson, Kristin VanOrman, non convinta, continua a chiederle del suo legame con Taylor Swift, citando un regalo intimo e privato che l’attrice le avrebbe spedito per Natale: che si tratti della candela Limited Edition al sentore di vagina o quella all’orgasmo che la Paltrow ha lanciato tempo fa? Twitter scommette sui sex toys.

ESSERE ALL’ALTEZZA

Kristin VanOrman innesca l’ennesimo siparietto con Gwyneth Paltrow: questa volta il focus è l’altezza dell’attrice. L’avvocatessa […] all’attrice quanto sia alta e lei risponde: « Circa 1,77cm ma mi so rimpicciolendo», Kristin VanOrman ribatte: «Sono molto gelosa, ho dovuto indossare i tacchi da 10 cm per arrivare appena a 1,65cm». […]

gwyneth paltrow in tribunale 4

L’INCIDENTE? UNA PERDITA DI TEMPO!

Quando l’avvocatessa chiede a Gwyneth Paltrow se l’incidente le è stato d’impiccio per la sua costosa vacanza di lusso lei ha risposto: « Beh, ho perso una mezza giornata sugli scii ». […]

GRAZIE MA…NO GRAZIE!

Gwyneth Paltrow voleva donare dei dolci agli ufficiali giudiziari per ringraziarli del loro contributo, come le mamme che portano la torta di mele alle maestre per l’ultimo giorno di scuola dei figli alle elementari. La corte ha rifiutato, per evitare probabilmente sospetti di corruzione e carie, con un laconico: «Grazie, ma no grazie!».

gwyneth paltrow paltrow gwyneth paltrow 1 gwyneth paltrow drink 3 gwyneth paltrow drink 4 gwyneth paltrow gwyneth paltrow gwyneth paltrow gwyneth paltrow in tribunale 3