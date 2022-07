MA QUALE PACE DEI SENSI: CHIAVARE DOPO GLI 80 ANNI NON E’ PIU’ UN TABÙ - DALLA SCIENZA ALLA PUBBLICITÀ PASSANDO PER IL PORNO, IL SESSO "OVER" SI CONFESSA CON MENO IMBARAZZO - IVA ZANICCHI: “NON BISOGNA MAI SMETTERE, ALTRIMENTI NON LO FAI PIÙ” - SANDRA MILO: “SI COMBATTE FINO ALLA FINE” – ERICA JONG: "A 80 ANNI L'INDIFFERENZA AL SESSO E' UN'INFERMITA'". E LA GRECISTA EVA CANTARELLA, CLASSE 1936, RACCONTÒ CHE..

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

SESSO OVER 80

Pochi mesi fa, Iva Zanicchi ha raccontato al Corriere che, a 82 anni, fa ancora sesso col marito «perché fa bene». L'ex premier Lamberto Dini - era il 2015 e lui aveva 84 anni - rivelò alla radio di farlo almeno due volte a settimana. Nel 2018, l'ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, risposandosi a 89 anni, ci ha tenuto a specificare che la sposa, settantaduenne, gli «ha dato la possibilità di continuare a vivere, in tutti i sensi».

Il «sesso over» non è più un tabù: si pratica di più, si confessa con meno imbarazzo e la comunità scientifica si attrezza per gestire l'arzilla novità. Giusto il 26 giugno scorso, il Mount Sinai Hospital di New York ha pubblicato una ricerca in cui i geriatri Noelle Marie C Javier e Rainier Patrick Soriano certificano «la crescente evidenza che gli anziani hanno bisogni sessuali simili ai giovani». Pertanto, raccomandano ai medici di non trascurare la salute sessuale dei pazienti più âgé. Il che è un balzo significativo, considerando che, fino a 15 anni fa, per dire, le ricerche sulle malattie sessualmente trasmissibili si fermavano a 49 anni d'età, come se dopo i 50 il rischio si azzerasse.

SESSO OVER 80

Già una decina d'anni fa, negli Stati Uniti, dove tutto succede prima che da noi, un vasto studio dell'università del Nevada e del celebre Kinsey Institute rivelava che il 53 per cento degli intervistati fra i 65 e i 74 anni e il 26 per cento di quelli tra i 75 e gli 85 anni assicuravano di aver avuto rapporti sessuali negli ultimi dodici mesi. Ancora più alti erano i dati di una ricerca dell'Università di Chicago che identificava come sessualmente attivi il 67,4 per cento dei maschi fra i 65 e i 74 anni e il 38,9 per cento di quelli fra i 75 e gli 85, dati cresciuti di cinque punti rispetto a vent' anni prima.

iva zanicchi

L'accelerazione recente, però, è misurabile anche dal boom del porno per la terza età. Lo chiamano «Silver Porn» e ha tutta una serie di sottocategorie, che qui risparmiamo per ovvia decenza. Un'altra spia che il mercato si è accorto della tendenza sta negli stock di foto di coppie anziane a letto prodotte dalle agenzie fotografiche occidentali, utili a siti, riviste e pubblicità per illustrare un nuovo fenomeno e, in definitiva, alimentare consumi in ascesa, di vacanze, di cosmetici, di lingerie, di pillole blu e rosa.

Sesso anziani 2

D'altra parte, si vive di più e si resta in forma più a lungo. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha calcolato che, dal 2000, l'aspettativa di vita è cresciuta di 5,5 anni. In più, gli ottantenni di oggi avevano venticinque-trent' anni nel 1968 e sono i primi nonni ad aver vissuto la rivoluzione sessuale, oltre che l'era del divorzio legale e della moltiplicazione delle possibilità sentimentali e non solo.

Racconta Iva Zanicchi che, dopo quell'intervista in cui confessava un'intimità mai interrotta, ha avuto solo reazioni positive: «Al supermercato o dal parrucchiere, incontro signore che mi dicono che ho fatto bene perché ci sono ancora tabù. Mi dicono: ai nostri figli non lo si può nemmeno accennare. Rispondo: fregatevene: anche i giovani scopriranno che il sentimento e la fantasia non invecchiano». La cantante di Zingara , che si sta preparando al prossimo Ballando con le stelle («voglio un ballerino bello e forte») , non si aspettava tanto clamore: «Per me, parlare di sesso over 80 è come scoprire l'acqua calda: quando ero bambina, una donna di 60 anni era vecchia e, se era vedova, si metteva abito nero e fazzoletto nero e poteva solo pregare, la sua vita era finita, era così dappertutto. Ora, la vita si è allungata anche in interessi e curiosità. Prima, ti limitavi all'uncinetto, oggi, vai a ballare il liscio. Gli 80 anni sono i nuovi 50 di cinquant' anni fa».

iva zanicchi Fausto Pinna

La cantante sta da 38 anni con il produttore Fausto Pinna, che ha nove anni meno di lei e che lei chiama «mio marito». Dice Iva: «Il sesso succede anche alla mia età, se hai il marito giusto che ti dice che è ancora innamorato e che, pure quando ti sei appena alzata e fai schifo, ti dice lo stesso che sei bella. Fausto mi riempie di complimenti ed è ancora geloso».

Se le chiedi «quante volte figliola», lei risponde: «Ovviamente, non con la frequenza dei vent' anni: alla mia età, il sesso è più fatto di complicità, tenerezze, belle parole. Il resto, se stai bene, può succedere e, più lo fai, più succede. Se smetti, non lo fai più».

Sesso tra anziani

Zanicchi parla di amore e tenerezza, ma c'è chi invoca senza mezzi termini la passione, come Sandra Milo, 89 anni e una vita da romanzo (titolo provvisorio dell'autobiografia che sta scrivendo per Mondadori: Una strega bambina ). L'attrice di 8 e mezzo , celebre anche per essersi autodenunciata amante di Federico Fellini e di Bettino Craxi, giura: «La passione è qualcosa dentro di noi, non è controllabile, non puoi dire: voglio passione. Poi, certo, se ami, c'è anche la cura dell'altro, l'affetto».

Per lei «anche i nostri nonni facevano sesso, solo che non lo dicevano perché temevano di essere giudicati viziosi, ma la sessualità è un istinto come gli altri: come la stanchezza, la fame, il sonno». Lei, assicura, non ha intenzione di dismettere la pratica: «Si combatte fino alla fine, specie perché queste sono lotte non angosciose, ma gioiose. E poi, sono ottimista per il 2022: in Spagna, dove registravo il reality di SkyUno Quelle brave ragazze con Orietta Berti e Mara Maionchi, un mago mi ha predetto che quest' anno mi risposo, il mio quarto marito sarà un incontro casuale». Curiosi di sapere come s' immagina quest' uomo? Lei: «Non lo voglio della mia età. L'ultimo fidanzato, col quale mi sono lasciata da poco, aveva 49 anni».

sandra milo

Al che, uno pensa che lo voglia cinquantenne.

Ma neanche per sogno: «Messa così, è troppo facile: ci sono cinquantenni che, come bisogno di assistenza, sono peggio di un novantenne. Lo voglio più giovane di me, ma con un tipo di giovinezza a prescindere dall'età».

Dati alla mano, Sandra è in esigua compagnia: secondo un «National Survey» americano in materia di frequenza sessuali, oltre i 70, gli uomini che hanno rapporti sessuali sono quasi il doppio delle donne; e, ovviamente, la discrepanza di genere è indicativa della vecchia storia per cui è più facile che siano più gli uomini che le donne ad avere giovani fiamme, pure a dispetto del successo recente del termine «toyboy».

Sesso tra anziani 4

Sociologia a parte, l'ultima, sommessa domanda a Sandra Milo è questa: lei, che è la più famosa amante rea confessa d'Italia, che cosa può dirci sull'infedeltà dopo gli 80? Risposta: «La fedeltà è un fatto di volontà, io quest' istinto non ce l'ho e questo discorso non me lo sono mai posto». Amen.

Eh sì, il tradimento appartiene più all'indole che all'età. Due anni fa, Eva Cantarella, la nostra più eminente grecista, classe 1936, raccontò che con l'ormai compianto marito sociologo Guido Martinotti avevano vissuto fino alla fine «con gioia e libertà». A Roberta Scorranese, sul Corriere , confessò: «Pensi che una volta siamo stati beccati insieme in Grecia, innamorati e felici, dai nostri rispettivi amanti. Sa che scenate quelle degli amanti, peggio di quelle dei mariti normali».

Sesso tra anziani 2

Resistono, certo, uomini e donne che, se lo fanno, si guardano bene dal dirlo. Orietta Berti, 79 anni, dopo giorni di viaggio con Maionchi e Milo in Quelle brave ragazze , si è limitata a confidare che il marito Osvaldo Paterlini è stato il suo unico uomo. Né, adesso, le si scuce di più. Le chiedi, dopo 55 anni di matrimonio cosa resta della passione e lei: «Non siamo mai stati da passione travolgente. Non ci siamo mai sbaciucchiati per strada. Mi sembra solo un modo di farsi notare. Poi, tanto, la passione appassisce, ma aumentano amore, stima, tenerezza».

la scrittrice erica jong

Quindi, lei non direbbe mai quante volta lo fa? «Ma no, alla mia età, trovo più elegante stare zitta». Dunque, da una parte, resiste la Tendenza Orietta, dall'altra, avanza la tendenza Erica (Jong): la guru della liberazione sessuale, 80 anni compiuti a marzo, nell'ultimo libro, Paura di morire , è stata lapidaria... Ha scritto che, alla sua età, «l'indifferenza al sesso è un'infermità».

Eva Cantarella guido martinotti Eva Cantarella

SANDRA MILO sandra milo 19 erica jong 1 erica jong da giovane erica jong Sesso anziani