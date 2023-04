19 apr 2023 18:33

MA QUALE PRIMAVERA! CI TOCCANO ANCORA PIOGGIA E NEVE – TIRATE FUORI I MAGLIONI PESANTI: UN NUCLEO DI ARIA GELIDA DAL NORD EUROPA STA PER ARRIVARE IN ITALIA, PER “REGALARCI” UNA CODA DI INVERNO ARTICO – PREVISTI TEMPORALI IN VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE ED EMILIA-ROMAGNA, PIOGGE AL CENTRO E NUOVE NEVICATE SULLE ALPI FINO AI 1300 METRI – PER IL WEEKEND SOLE E TEMPERATURE IN RISALITA...