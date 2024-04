MA QUALE PRIMAVERA! NEL WEEKEND AVREMO UN TEMPO QUASI ESTIVO – FINE SETTIMANA SOTTO L’INFLUSSO DELL’ANTICICLONE AFRICANO CHE FARÀ REGISTRARE TEMPERATURE MOLTO SUPERIORI ALLE MEDIE DEL PERIODO: SU TUTTA L’ITALIA SI REGISTRERANNO 28-29 GRADI DA NORD A SUD, CON PUNTE DI 20 GRADI PURE A 2MILA METRI – MA ATTENZIONE PERCHÉ DOPO IL WEEKEND…

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

caldo a milano 2

Venerdì 5 aprile prosegue la diffusione dell’anticiclone africano anche sulle nostre regioni. Secondo gli esperti di iLMeteo.it dal fine settimana si estenderà su tutta la penisola e farà registrare temperature di molto superiori alle medie del periodo

[…]Da domenica sera aumenteranno le velature per la polvere sahariana trasportata in quota dai venti di scirocco sul Nord-Ovest. Ma dopo il caldo atteso durante il weekend, nel corso della prossima settimana si verrà a creare una pericolosa configurazione che potrebbe causare grandinate e tempeste in particolare tra martedì e mercoledì nel Centro-Nord.

caldo in arrivo 1

[…] Sabato al Nord quasi estate e clima molto mite con picchi di 26-28 °C. Al Centro soleggiato e caldo per il periodo con 29 gradi in Sardegna. Al Sud bel tempo e caldo con punte di 28 °C. Tanto sole e temperature in aumento da Nord a Sud in maniera diffusa. Fino a 18-20 °C a circa 2 mila metri di quota

ONDATA DI CALDO A ROMA

Domenica al Nord clima caldo per il periodo con picchi di 30 gradi anche nei fondovalle alpini sotto i 300 metri di quota del Trentino-Alto Adige: tutta la fascia alpina vivrà una fase tipica di luglio con lo zero termico fino a 4.200 metri. Al Centro soleggiato e caldo per il periodo con 28-30 °C in Sardegna. Al Sud bel tempo e caldo con punte di 30 gradi.

caldo a milano 8 ONDATA DI CALDO A ROMA