4 giu 2021 08:09

MA QUALI UFO! – SECONDO IL “NEW YORK TIMES” L’INTELLIGENCE AMERICANA NON HA TROVATO PROVE CHE GLI STRANI AEREI VISTI NEGLI ULTIMI ANNI SIANO ASTRONAVI DI ALIENI: IL FAMOSO RAPPORTO DECLASSIFICATO DEI SERVIZI NON È ANCORA STATO CONSEGNATO AL CONGRESSO, MA SECONDO IL QUOTIDIANO, NON CI SARANNO RIVELAZIONI SCONVOLGENTI - QUINDI COSA ERANO QUEGLI STRANI FENOMENI AEREI AVVISTATI? PROBABILMENTE TECNOLOGIA SPERIMENTALE RUSSA O CINESE (ERANO MEGLIO GLI ALIENI!)