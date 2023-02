MA QUANDO SI RIDE CON ANGELO DURO? – IL COMICO E' SALITO SUL PALCO DI SANREMO IN QUOTA “SCORRETTISSIMO”, MA HA DELUSO LE ASPETTATIVE - IL SOSPETTO MALIZIOSO DI “REPUBBLICA”: “NON È CHE QUEI FURBACCHIONI DEL GRUPPO FESTIVÀL HANNO VOLUTO RIDICOLIZZARE QUELLI CHE SI ALZANO AL MATTINO LAMENTANDOSI DEL POLITICAMENTE CORRETTO IMPERANTE E SMETTONO SOLTANTO A TARDA SERA?” - VIDEO

Estratto dell'articolo di A.D. per “la Repubblica”

angelo duro a sanremo 2023

Ogni singolo istante del Festivàl è all’altezza di qualche aspettativa. Alta, media, bassa, bassissima, trash. C’è stato finora solo un momento che non era proporzionato ad alcunché: Angelo Duro, comico giovane e fuori contesto. Subito divisi in due, alla tv: quelli che lo adorano (“Riempie i teatri” e ci saranno pure le prove), quelli che non ne sapevano nulla.

angelo duro a sanremo 2023.

A leggere i commenti dopo, i delusi sono delusi davvero (“Al confronto Andrea Pucci è Lenny Bruce”). Amen. Il ragazzo si farà, forse. E arriva il sospetto: non è che quei furbacchioni del gruppo Festivàl hanno voluto ridicolizzare quelli che si alzano al mattino lamentandosi del politicamente corretto imperante e smettono soltanto a tarda sera?

