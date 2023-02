18 feb 2023 11:57

MA QUANTA È BELLA ‘STA GENTE CHE VIVE IN UN’ALTRA EPOCA - IN BARBA A GUERRE, CRISI ECONOMICA E GENTE CHE NON ARRIVA A FINE MESE, A VIENNA SI DILETTANO ANCORA CON IL BALLO DELLE DEBUTTANTI: LE RAM-POLLE, PRONTE A FARE IL LORO INGRESSO DA VERGINELLE IN SOCIETÀ, HANNO INDOSSATO I LORO ABITI BIANCHI E HANNO VOLTEGGIATO A SUON DI VALZER NELL’ENORME SALONE DEL TEATRO DELL’OPERA – PER PARTECIPARE ALL’EVENTO SI PUÒ ARRIVARE A SGANCIARE FINO A 23MILA EURO PER…