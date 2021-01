28 gen 2021 08:34

MA QUANTI SVALVOLATI CI SONO SU TIK TOK? "CIAO ….. SE MI SALUTI GIURO MI LANCIO DALLA FINESTRA", DENUNCIATA UNA INFLUENCER DI SIRACUSA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO DOPO UN VIDEO RITRAENTE UNA "SFIDA" TRA LA DONNA ED UN UOMO, IN CUI ENTRAMBI SI AVVOLGEVANO TOTALMENTE IL VOLTO, COMPRESE NARICI E BOCCA, CON IL NASTRO ADESIVO IN MODO DA NON POTER RESPIRARE – SEQUESTRATI GLI ACCOUNT. LA PERQUISIZIONE DELLA POLIZIA POSTALE IN CASA DELLA DONNA SEGUITA DA 731MILA FOLLOWER...