MA QUANTO CI COSTANO GLI "ECO-VANDALI"? – DOPO L’ENNESIMO CASO DI UN MONUMENTO IMBRATTATO DAI “GRETINI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” CON DELLA VERNICE (L'ULTIMO E' L’ARCO DELLA PACE DI MILANO), FORSE È ORA DI FAR PAGARE A LORO I LAVORI DI PULIZIA - QUALCHE MESE FA, È STATA SPORCATA LA STATUA DI VITTORIO EMANUELE IN PIAZZA DUOMO E PER METTERLA A NUOVO IL COMUNE HA DOVUTO SBORSARE QUASI 30MILA EURO...

attivisti di ultima generazione imbrattano l arco della pace a milano 4

Il colore della vernice è lo stesso: arancione. Anche gli autori sono sempre loro: gli attivisti di «Ultima generazione». Cambia soltanto l’obiettivo: non più la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, ma l’Arco della Pace in piazza Sempione. Il blitz degli attivisti si consuma in pochi minuti, sufficienti per spruzzare con gli estintori delle «fiammate» arancioni sui quattro basamenti del monumento neoclassico inaugurato nel 1838.

Intorno alle 16.30 di mercoledì in sette, tra i 19 e i 42 anni, sono arrivati davanti all’Arco della Pace. Erano stati avvistati aggirarsi un paio d’ore prima. Hanno spostato le recinzioni che circondano il monumento e hanno raggiunto i piedi della struttura con giubbotti da cantiere. Qualcuno ha ripreso la scena per poi rivendicare il gesto sulle pagine social. [...]

I 7 attivisti, di cui 5 donne e 2 uomini, sono stati bloccati e portati via di peso dagli agenti, considerato che si erano «incollati» alla pavimentazione della piazza. Direzione, via Fatebenefratelli. In questura. Qui sono stati denunciati per l’imbrattamento del monumento. Il questore Giuseppe Petronzi sta inoltre valutando altri provvedimenti, per esempio il Daspo, nei confronti degli attivisti. È in corso la conta dei danni da parte del Comune e della Soprintendenza. [...]

