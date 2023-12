6 dic 2023 13:39

MA QUANTO CI VUOLE AI MAGISTRATI ITALIANI PER DIRE CHE SONO STATI I RUSSI A FAR SCAPPARE ARTEM USS DA MILANO? – IL PM CHE PORTA AVANTI L'INCHIESTA SUI CINQUE SLAVI RESPONSABILI DELL'EVASIONE DELL'IMPRENDITORE RUSSO, FA SAPERE DI NON AVERE “EVIDENZA” DELL'INTERVENTO DEI SERVIZI SEGRETI DI MOSCA – ALLO STESSO TEMPO, SCRIVE CHE È "PRESSOCHÉ CERTO CHE VI SIA STATO L'INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI CHE HANNO MEDIATO. E' DEL TUTTO PLAUSIBILE CHE IL GRUPPO SIA STATO BEN REMUNERATO PER LA COMMISSIONE DEL REATO” – E CHI LI AVREBBE PAGATI PER TIRARE FUORI UN CITTADINO RUSSO DESTINATO A ESSERE ESTRADATO NEGLI STATI UNITI?