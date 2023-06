15 giu 2023 17:44

MA QUANTO GODE JOHNNY DEPP? – AMBER HEARD È STATA COSTRETTA A SGANCIARE UN MILIONE ALL’EX MARITO PER LA CAUSA DI DIFFAMAZIONE: L’ATTRICE NE AVREBBE DOVUTI PAGARE 15 MILIONI, MA HA ACCETTATO DI NON RICORRERE IN APPELLO PUR DI POTER PAGARE MOLTO MENO – E ADESSO LUI LE RIFILA UN ALTRO SCHIAFFO, DECIDENDO DI DARE IN BENEFICENZA A CINQUE CHARITY LA CIFRA MENTRE LEI È SUL LASTRICO…